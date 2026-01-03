Ouvir
Ucrânia acusa Moscovo de ataque a edifício residencial em Kharkiv

03 jan, 2026 - 00:10 • Redação

Um ataque com mísseis russos destruiu parcialmente um edifício residencial em Kharkiv, no nordeste da Ucrânia. Pelo menos 25 pessoas ficaram feridas. Moscovo nega qualquer envolvimento.

A+ / A-

Pelo menos 25 pessoas ficaram feridas na sequência de um alegado ataque com mísseis russos que atingiu um edifício de cinco andares em Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, esta sexta-feira.

A estrutura sofreu danos graves, segundo autoridades locais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

As imagens partilhadas nas redes sociais mostram fumo denso a subir dos escombros, com equipas de emergência a tentar resgatar sobreviventes entre os destroços e os grandes blocos de betão espalhados pelo chão.

O governador regional, Oleh Syniehubov, afirmou à televisão ucraniana que "mísseis atingiram o centro de Kharkiv e quase destruíram uma habitação de cinco andares", acrescentando que se trataria de dois mísseis balísticos.

As equipas de resgate continuam no local, dedicadas a remover os escombros e procurar pessoas soterradas, indicou ainda o responsável. Entre os feridos, 16 foram hospitalizados, incluindo uma mulher em estado grave. A explosão ocorreu numa zona onde funcionavam lojas e um café no piso térreo do edifício, o que poderá ter contribuído para o número de vítimas.

O presidente da câmara de Kharkiv, Ihor Terekhov, avançou com um número ligeiramente superior, apontando para 30 feridos no total.

