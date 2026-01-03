Ucrânia acusa Moscovo de ataque a edifício residencial em Kharkiv

03 jan, 2026 - 00:10 • Redação
Pelo menos 25 pessoas ficaram feridas na sequência de um alegado ataque com mísseis russos que atingiu um edifício de cinco andares em Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, esta sexta-feira.
A estrutura sofreu danos graves, segundo autoridades locais.
As imagens partilhadas nas redes sociais mostram fumo denso a subir dos escombros, com equipas de emergência a tentar resgatar sobreviventes entre os destroços e os grandes blocos de betão espalhados pelo chão.
O governador regional, Oleh Syniehubov, afirmou à televisão ucraniana que "mísseis atingiram o centro de Kharkiv e quase destruíram uma habitação de cinco andares", acrescentando que se trataria de dois mísseis balísticos.
As equipas de resgate continuam no local, dedicadas a remover os escombros e procurar pessoas soterradas, indicou ainda o responsável. Entre os feridos, 16 foram hospitalizados, incluindo uma mulher em estado grave. A explosão ocorreu numa zona onde funcionavam lojas e um café no piso térreo do edifício, o que poderá ter contribuído para o número de vítimas.
O presidente da câmara de Kharkiv, Ihor Terekhov, avançou com um número ligeiramente superior, apontando para 30 feridos no total.