Venezuela. Governo sem indicação de portugueses afetados no ataque dos EUA

Portugal está “a acompanhar a situação na Venezuela ao minuto”, avançam fontes do Governo, após o ataque norte-americano a Caracas, que denunciou uma “gravíssima agressão militar”.

As autoridades portuguesas estão em contacto com a embaixada em Caracas e com vários governos europeus e não têm, até ao momento, indicação de que cidadãos portugueses tenham sido afetados pelos ataques aéreos dos EUA.

"Até ao momento não temos indicação de que a comunidade portuguesa esteja a ser afetada", indicou fonte oficial.

A Venezuela acolhe uma das maiores comunidades portuguesas na diáspora, sendo a segunda maior na América Latina, depois do Brasil.

Fortes explosões, atribuídas aos Estados Unidos, atingiram entre as 2h30 e as 3h30 locais a capital da Venezuela. Imagens de vídeo mostram Caracas a ser sobrevoada por aeronaves.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou os ataques aéreos dentro do território venezuelano há alguns dias, revelaram dois funcionários norte-americanos à CBS News.

O Governo da Venezuela denunciou uma “gravíssima agressão militar” após as explosões que abalaram a capital durante a noite, e o Presidente Nicolás Maduro decretou estado de exceção.

Embaixada de Portugal pede tranquilidade à comunidade portuguesa

A embaixada de Portugal em Caracas e os Consulados-Gerais em Caracas e Valência já apelaram à comunidade portuguesa na Venezuela para se manter tranquila e em casa, atendendo ao estado de emergência declarado pelas autoridades da Venezuela.