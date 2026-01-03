Venezuela. Governo sem indicação de portugueses afetados no ataque dos EUA

Portugal está “a acompanhar a situação na Venezuela ao minuto”, avançam fontes do Governo, após o ataque norte-americano a Caracas, que denunciou uma “gravíssima agressão militar”.

As autoridades portuguesas estão em contacto com a embaixada em Caracas e com vários governos europeus e não têm, até ao momento, indicação de que cidadãos portugueses tenham sido afetados pelos ataques aéreos dos EUA.

"Até ao momento não temos indicação de que a comunidade portuguesa esteja a ser afetada", indicou fonte oficial.

A Venezuela acolhe uma das maiores comunidades portuguesas na diáspora, sendo a segunda maior na América Latina, depois do Brasil.

Fortes explosões, atribuídas aos Estados Unidos, atingiram entre as 2h30 e as 3h30 locais a capital da Venezuela. Imagens de vídeo mostram Caracas a ser sobrevoada por aeronaves.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou os ataques aéreos dentro do território venezuelano há alguns dias, revelaram dois funcionários norte-americanos à CBS News.

O Governo da Venezuela denunciou uma “gravíssima agressão militar” após as explosões que abalaram a capital durante a noite, e o Presidente Nicolás Maduro decretou estado de exceção.

Embaixada de Portugal pede tranquilidade à comunidade portuguesa

A embaixada de Portugal em Caracas e os Consulados-Gerais em Caracas e Valência já apelaram à comunidade portuguesa na Venezuela para se manter tranquila e em casa, atendendo ao estado de emergência declarado pelas autoridades da Venezuela.

"Neste sentido, no âmbito da sua missão de apoio permanente à Comunidade Portuguesa residente na Venezuela, os Consulados-Gerais de Portugal em Caracas e Valência colocam à disposição canais destinados a situações urgentes, reforçando o compromisso do Estado português com a proteção e assistência dos seus cidadãos."

Os consulados-gerais portugueses na capital venezuelana e em Valência disponibilizaram "canais destinados a situações urgentes", nomeadamente contactos telefónicos, correio eletrónico ou através da plataforma de mensagens Whatsapp, "reforçando o compromisso do Estado português com a proteção e assistência" dos cidadãos nacionais.

No mesmo comunicado, as autoridades referem que a utilização destes contactos destina-se "exclusivamente a situações de comprovada urgência".

220 mil registados nos serviços consulares. Número não inclui lusodescendentes

Além disso, recomendam que os cidadãos nacionais residentes na Venezuela mantenham os seus contactos atualizados, "a fim de garantir uma comunicação eficaz e atempada com os serviços consulares portugueses sempre que se revele necessário".

Cerca de 220.000 pessoas estavam registadas nos serviços consulares na Venezuela em novembro do ano passado, mas este número não inclui os lusodescendentes, pelo que as autoridades calculam que a dimensão da comunidade "seja bastante superior". A comunidade portuguesa na Venezuela é uma das maiores da diáspora, sendo a segunda maior da América Latina, depois do Brasil.

[Notícia atualizada às 10h58 de 3 de janeiro de 2026 para acrescentar que não há indicação de portugueses afetados pelos ataques]