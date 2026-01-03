Ouvir
Venezuelanos em Portugal. "A Venezuela está uma bomba-relógio"

03 jan, 2026 - 15:35 • João Maldonado

Associação que representa venezuelanos em Portugal sublinha a incerteza do momento. Em Caracas descrevem-se ruas "calmas", com ambas as partes a começar a sair à rua. Teme-se o que pode acontecer depois das declarações de Trump e do Governo do país sul-americano.

"Um duplo sentimento, um sentimento de alegria por isto ter acontecido e logo um sentimento de incerteza sobre o que se vai passar agora, temos a grande esperança de que isto é o princípio do fim", afirma Christian Höhn, vice-presidente da Venexos, associação que representa venezuelanos radicados em Portugal.

Com a mãe e a irmã ainda na Venezuela, Christian chegou a Portugal em 1999 e por cá ficou. O contacto com os familiares tem-se mantido ativo este Sábado desde a madrugada: "Neste momento há uma sensação de calma, nas ruas há gente a sair de ambos os lados; as próximas declarações que venham do regime e de Trump podem fazer com que tudo isto mude, neste momento a Venezuela está uma bomba-relógio".
Maduro terá sido capturado pela força de elite Del(...)

Aura Rodrigues, também da Venexos, vive na Madeira desde 2015 - região com uma forte tradição de ligações à Venezuela. Sublinha que apesar da violação de direito internacional, entende que era necessário fazer algo para mudar o regime liderado por Nicólas Maduro. "Sem este apoio, sem esta ajuda não seria possível eliminar o que não é presidente da Venezuela e estava a fazer o papel de um tirano, um narcotraficante, um terrorista que tinha que sair".

Antes da entrevista à Renascença, Aura, com "esperança" agora numa mudança de regime, esteve ao telefone com uma prima que lhe descreveu o cenário em Caracas: "Agora parece um dia de feriado, não existe ninguém na rua, não há barulho, não há nada, está tudo num silêncio até estranho".
