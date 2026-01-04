Ouvir
Aeroportos gregos suspendem voos devido a problemas de radiofrequência

04 jan, 2026 - 10:33 • Beatriz Pereira com Reuters

O maior impacto é sentido no Aeroporto Internacional de Atenas.

Os aeroportos em toda a Grécia suspenderam as chegadas e partidas este domingo após problemas que afetaram as frequências de rádio, informaram a televisão estatal grega e a autoridade de aviação.

Segundo os media do país, o incidente parece estar relacionado com os sistemas centrais de radiofrequência no centro de controle de tráfego aéreo de Atenas-Macedônia, em Elliniko, a maior instalação de controlo aéreo do país.

Até ao momento, a causa do problema ainda não foi identificada e não se sabe ainda quando a situação ficará normalizada.

"Por alguma razão, todas as frequências foram repentinamente perdidas... Não conseguíamos comunicar com as aeronaves no ar", disse Panagiotis Psarros, presidente da Associação de Controladores de Tráfego Aéreo da Grécia, à emissora estatal ERT.

Os voos atualmente em curso com destino a aeroportos gregos pousarão de forma manual, sem o uso de sistemas automatizados.

A maioria dos voos estão a ser desviados para os países vizinhos.

