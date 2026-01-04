Aeroportos gregos suspendem voos devido a problemas de radiofrequência

[Em atualização]

Os aeroportos em toda a Grécia suspenderam as chegadas e partidas este domingo após problemas que afetaram as frequências de rádio, informaram a televisão estatal grega e a autoridade de aviação.

Segundo os media do país, o incidente parece estar relacionado com os sistemas centrais de radiofrequência no centro de controle de tráfego aéreo de Atenas-Macedônia, em Elliniko.

Até ao momento, a causa do problema ainda não foi identificada e não se sabe ainda quando a situação ficará normalizada.

Os voos atualmente em curso com destino a aeroportos gregos pousarão de forma manual, sem o uso de sistemas automatizados.



A maioria dos voos estão a ser desviados para os países vizinhos.