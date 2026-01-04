Coreia do Norte condena ataques dos EUA à Venezuela como uma "grave violação da soberania"

04 jan, 2026 - 10:59 • Reuters
A Coreia do Norte denunciou os ataques dos EUA à Venezuela como "a forma mais grave de violação da soberania", informou a agência de notícias estatal KCNA este domingo.
Pyongyang afirmou que a situação atual na Venezuela "causou consequências catastróficas para garantir a identidade da estrutura das relações regionais e internacionais".
A declaração foi feita depois da Coreia do Norte ter lançado mísseis balísticos este domingo, dia em que o líder da rival Coreia do Sul iniciou uma visita de Estado à China, principal aliada de Pyongyang, e poucas horas depois dos EUA atacarem a Venezuela.
O lançamento de pelo menos dois mísseis, o primeiro do país em dois meses, aumentou ainda mais as tensões globais depois do ataque dos EUA à Venezuela, que resultou na captura de Nicolás Maduro e da mulher.
EUA
A Casa Branca publicou nas redes sociais imagens d(...)