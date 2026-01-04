Dinamarca critica ameaças dos EUA sobre a Gronelândia

04 jan, 2026 - 22:26 • Lusa
A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, exortou hoje os Estados Unidos (EUA) a pararem com as ameaças “contra um aliado histórico” devido à Gronelândia.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
“Devo dizê-lo muito claramente: é absolutamente absurdo dizer que os Estados Unidos devem assumir o controlo da Gronelândia”, afirmou Mette Frederiksen em comunicado.
Em entrevista hoje à revista "The Atlantic", o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou a vontade de anexar o território autónomo da Gronelândia, que pertence à Dinamarca.
Em entrevista à revista "The Atlantic" este doming(...)
“Precisamos da Gronelândia, com certeza”, disse Trump, descrevendo a ilha como estando “rodeada de navios russos e chineses”.
Também hoje, o embaixador da Dinamarca em Washington apelou ao “respeito total” pela integridade da Gronelândia, depois de Katie Miller, mulher do director-adjunto de gabinete da Casa Branca, ter partilhado na rede social X uma fotografia do território dinamarquês com a bandeira norte-americana.
A Gronelândia tem sido cobiçada por Donald Trump, para grande desagrado de Copenhaga, e as tensões entre os dois países foram reativadas após o anúncio, no final de dezembro, da nomeação de um enviado especial norte-americano para este vasto território autónomo.