Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 04 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Dinamarca critica ameaças dos EUA sobre a Gronelândia

04 jan, 2026 - 22:26 • Lusa

A primeira-ministra dinamarquesa considerou "absurda" a ideia dos EUA assumirem controlo da Gronelândia. Trump reafirmou intenção de anexar o território autónomo.

A+ / A-

A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, exortou hoje os Estados Unidos (EUA) a pararem com as ameaças “contra um aliado histórico” devido à Gronelândia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

“Devo dizê-lo muito claramente: é absolutamente absurdo dizer que os Estados Unidos devem assumir o controlo da Gronelândia”, afirmou Mette Frederiksen em comunicado.

Em entrevista hoje à revista "The Atlantic", o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou a vontade de anexar o território autónomo da Gronelândia, que pertence à Dinamarca.

Trump ameaça Delcy Rodríguez e diz que “EUA precisam da Gronelândia”

Trump ameaça Delcy Rodríguez e diz que “EUA precisam da Gronelândia”

Em entrevista à revista "The Atlantic" este doming(...)

“Precisamos da Gronelândia, com certeza”, disse Trump, descrevendo a ilha como estando “rodeada de navios russos e chineses”.

Também hoje, o embaixador da Dinamarca em Washington apelou ao “respeito total” pela integridade da Gronelândia, depois de Katie Miller, mulher do director-adjunto de gabinete da Casa Branca, ter partilhado na rede social X uma fotografia do território dinamarquês com a bandeira norte-americana.

A Gronelândia tem sido cobiçada por Donald Trump, para grande desagrado de Copenhaga, e as tensões entre os dois países foram reativadas após o anúncio, no final de dezembro, da nomeação de um enviado especial norte-americano para este vasto território autónomo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 04 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outras regiões

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outr(...)

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas terão morrido

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas ter(...)

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer