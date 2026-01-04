Ouvir
Estados Unidos levantam restrições de voo nas Caraíbas

04 jan, 2026 - 10:30

As principais companhias aéreas norte-americanas foram obrigadas a cancelar centenas de voos nas Caraíbas devido ao ataque à Venezuela.

A+ / A-

Os Estados Unidos indicaram na madrugada deste domingo que as restrições ao espaço aéreo nas Caraíbas, implementadas no sábado na sequência do ataque de Washington à Venezuela, foram levantadas a partir das 5h00 TMG (a mesma hora em Lisboa).

“Os voos podem ser retomados. As companhias aéreas estão informadas e irão atualizar em breve os seus horários”, anunciou o secretário dos Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, na conta pessoal na rede social X.

No sábado, a Administração Federal da Aviação dos Estados Unidos restringiu o espaço aéreo nas Caraíbas e na Venezuela “em apoio ao Departamento da Guerra”, segundo o secretário dos Transportes, e para “garantir a segurança do público nos voos”.

Os Estados Unidos lançaram no sábado um ataque contra vários pontos do território venezuelano, incluindo a capital, Caracas, e capturaram o Presidente, Nicolás Maduro, e respetiva mulher, Cilia Flores.

Posteriormente, ambos foram transferidos por via marítima e aérea para Nova Iorque, onde irão enfrentar um processo judicial por alegado tráfico de droga, entre outras acusações.

As principais companhias aéreas norte-americanas foram obrigadas a cancelar centenas de voos nas Caraíbas. As restrições afetaram empresas como a American Airlines, a Delta Air Lines, a JetBlue, a Southwest Airlines e a United Airlines.

A JetBlue indicou que teve de cancelar pelo menos 215 voos devido ao encerramento do espaço aéreo para utilização por aeronaves militares.

O destino mais afetado foi Porto Rico. Pelo menos 357 voos foram suspensos no Aeroporto Internacional Luis Muñoz Marín, o principal da ilha.

Em Aruba, parte do Reino dos Países Baixos, foram cancelados outros 89 voos, muitos deles da companhia aérea neerlandesa KLM.

