Granada descoberta junto a sinagoga em Viena

Uma granada foi encontrada este domingo à entrada de um prédio situado próximo de uma sinagoga no bairro de Leopoldstadt, em Viena.

Não há, contudo, indícios de que este caso esteja relacionado com algum tipo de ataque antissemita, informaram as autoridades austríacas.

O engenho foi retirado por uma equipa de inativação de explosivos e, segundo a polícia de Viena, não continha qualquer material explosivo. O detonador também não apresentava sinais de funcionalidade.

“Com base nas informações atualmente disponíveis, não há qualquer ligação direta à sinagoga localizada na Tempelgasse nem intenção antissemita”, declarou um porta-voz da polícia vienense.

Apesar da ausência de perigo imediato, as autoridades notificaram o gabinete estatal de combate ao extremismo, que ficará encarregado de prosseguir a investigação.

Na Áustria vivem cerca de 5.000 pessoas da comunidade judaica, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística.

Um inquérito publicado em 2023 pela Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia revelou que 73% dos judeus austríacos consideram o antissemitismo um problema sério, embora abaixo da média europeia de 84%.