Suíça. Confirmada a morte de jovem portuguesa em Crans Montana

O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou este domingo a morte da jovem portuguesa que estava desaparecida na sequência da explosão ocorrida num bar em Crans Montana, na Suíça.

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirma e lamenta profundamente a morte da cidadã de nacionalidade portuguesa, Fany Pinheiro Magalhães, que estava desaparecida na sequência da tragédia ocorrida em Crans Montana, na Suíça. Quer as autoridades suíças, quer o Estado português já apresentaram condolências à família", diz uma nota do MNE.

Fany Pinheiro Magalhães tinha 22 anos e residia na Suíça. O seu carro estava estacionado junto ao bar onde se deu o incêndio, mas ainda não tinha sido identificado o corpo da jovem.

Numa nota de condolências publicada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa "lamenta a morte de compatriota" e informa que falou durante a manhã de deste domingo com o irmão de Fany, "a quem apresentou condolências e solidariedade nacional".

A polícia suíça informou, ao início da manhã deste domingo, que tinha identificado mais 16 das vítimas do incêndio num bar na véspera de Ano Novo, que fez 40 mortos e 119 feridos, naquele que foi considerado um dos piores desastres da história recente do país.

Entre os identificados, estavam dez suíços (quatro mulheres, uma de 18 anos, duas de 15 e uma de 14; seis homens de 31, 20, 18, 17 e dois de 16 anos); dois italianos de 16 anos, uma pessoa com dupla nacionalidade (Itália e Emirados Árabes Unidos) de 16 anos, um romeno de 18 anos, um francês de 39 anos e um turco de 18 anos. Os nomes não foram divulgados.

[Notícia atualizada às 14h23 com nota publicada no site da Presidência da República]