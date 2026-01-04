Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 04 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Incêndio na Suíça

Suíça identifica novas 16 vítimas do incêndio em bar de Crans-Montana

04 jan, 2026 - 09:31 • Beatriz Pereira com Reuters

Até o momento, foram identificados 24 corpos, incluindo os de vários menores. A vítima mais jovem tinha 14 anos.

A+ / A-

A polícia suíça informou, este domingo, que identificou mais 16 das vítimas do incêndio num bar na véspera de Ano Novo, que fez 40 mortos e 119 feridos, naquele que foi considerado um dos piores desastres da história recente do país.

Entre os identificados, estão dez suíços (quatro mulheres, uma de 18 anos, duas de 15 e uma de 14; seis homens de 31, 20, 18, 17 e dois de 16 anos); dois italianos de 16 anos, uma pessoa com dupla nacionalidade (Itália e Emirados Árabes Unidos) de 16 anos, um romeno de 18 anos, um francês de 39 anos e um turco de 18 anos. Os nomes não foram divulgados.

A polícia já identificou 24 das pessoas que morreram neste incêndio, que aconteceu na estância de montanha de Crans-Montana, no sul da Suíça.

Há uma mulher de nacionalidade portuguesa que continua desaparecida, mas segundo o secretário de Estado das Comunidades, ainda não foi possível confirmar se estava em Crans-Montana na altura da tragédia.

A Renascença apurou, junto de fonte da família, que a jovem desaparecida tem 22 anos e reside na Suíça.

O incêndio que destruiu o bar terá tido origem em velas pirotécnicas erguidas demasiado perto do teto. Duas pessoas que administravam o bar estão a ser investigadas criminalmente por suspeita de crimes que incluem homicídio por negligência.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 04 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outras regiões

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outr(...)

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas terão morrido

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas ter(...)

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer