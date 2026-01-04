Supremo indica "vice" Delcy Rodriguez para assumir a Presidência da Venezuela

O Supremo Tribunal de Justiça venezuelano decidiu que, na impossibilidade de Maduro desempenhar o seu papel, é a vice-presidente Delcy Rodriguez a assumir os poderes e as funções de presidente.

O anúncio foi feito na noite de sábado. A decisão do tribunal indica que Rodríguez assumiria "o cargo de Presidente da República Bolivariana da Venezuela, de forma a garantir a continuidade administrativa e a defesa integral da Nação".

O nome de Rodriguez surgiu com surpresa. Depois de ter classificado a operação militar norte-americana como uma "agressão brutal e selvagem" e condenado a captura do presidente Nicolás Maduro, e de ter sido avançado por fontes próximas à Reuters de que teria fugido para a Rússia, Trump avançou o seu nome como a nova presidente da Venezuela.

Segundo avançou Donald Trump na conferência de imprensa de sábado, na Flórida, Delcy Rodríguez terá falado ao telefone com Marco Rubio, o secretário de Estado norte-americano.

Nessa conversa, segundo Trump, Delcy Rodríguez mostrou-se "disponível para fazer tudo o que considera necessário para tornar a Venezuela grande outra vez" e Trump avançou ainda que já terá tomado posse como nova presidente da Venezuela e que irá trabalhar com os Estados Unidos para uma transição segura e um governo democraticamente eleito.

Ainda assim, as declarações contradizem o que a vice-presidente disse publicamente nas horas anteriores à conferência de imprensa de Trump, em que criticou duramente a operação norte-americana e exigiu provas de vida de Nicolás Maduro e da primeira-dama venezuelana.