Trump ameaça Delcy Rodríguez e diz que “EUA precisam da Gronelândia”

04 jan, 2026 - 19:15 • Fábio Monteiro
Em entrevista à revista “The Atlantic” este domingo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou a nova líder venezuelana, Delcy Rodríguez, com represálias caso esta rejeite cooperar com Washington.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
“Se ela não fizer o que é certo, vai pagar um preço muito grande, provavelmente maior do que Maduro”, avisou Trump.
Delcy Rodríguez rejeitou ontem a autoridade norte-americana sobre o país, prometendo defender os recursos naturais da Venezuela e exigindo o regresso de Maduro.
Trump, que elogiara Rodríguez horas após a captura de Maduro, adotou agora na entrevista da "The Atlantic" um discurso mais agressivo, deixando em aberto uma nova vaga de ações militares.
Anúncio feito na noite de sábado.
Delcy Rodríguez rejeitou ontem a autoridade norte-americana sobre o país, prometendo defender os recursos naturais da Venezuela e exigindo o regresso de Maduro.
Trump, que elogiara Rodríguez horas após a captura de Maduro, adotou agora na entrevista da "The Atlantic" um discurso mais agressivo, deixando em aberto uma nova vaga de ações militares.
Delcy Rodríguez rejeitou qualquer colaboração com (...)
Durante a mesma entrevista, o presidente norte-americano reafirmou o interesse estratégico dos EUA na Gronelândia, território autónomo dinamarquês.
“Precisamos da Gronelândia, absolutamente. Está cercada por navios russos e chineses”, disse, argumentando que o controlo da ilha é necessário para a defesa dos Estados Unidos.
Trump sugeriu que a operação militar na Venezuela deve servir de aviso. Questionado sobre se a Gronelândia poderá ser o próximo alvo, respondeu apenas: “Eles vão ter de ver por si mesmos.”