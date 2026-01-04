Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 04 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Trump ameaça Delcy Rodríguez e diz que “EUA precisam da Gronelândia”

04 jan, 2026 - 19:15 • Fábio Monteiro

Em entrevista à revista "The Atlantic" este domingo, Donald Trump avisou que Delcy Rodríguez poderá enfrentar consequências mais duras do que Nicolás Maduro e voltou a defender que os Estados Unidos devem controlar a Gronelândia por motivos estratégicos.

A+ / A-

Em entrevista à revista “The Atlantic” este domingo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou a nova líder venezuelana, Delcy Rodríguez, com represálias caso esta rejeite cooperar com Washington.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

“Se ela não fizer o que é certo, vai pagar um preço muito grande, provavelmente maior do que Maduro”, avisou Trump.

Delcy Rodríguez rejeitou ontem a autoridade norte-americana sobre o país, prometendo defender os recursos naturais da Venezuela e exigindo o regresso de Maduro.

Trump, que elogiara Rodríguez horas após a captura de Maduro, adotou agora na entrevista da "The Atlantic" um discurso mais agressivo, deixando em aberto uma nova vaga de ações militares.

Supremo indica "vice" Delcy Rodriguez para assumir a Presidência da Venezuela

Supremo indica "vice" Delcy Rodriguez para assumir a Presidência da Venezuela

Anúncio feito na noite de sábado.

Delcy Rodríguez rejeitou ontem a autoridade norte-americana sobre o país, prometendo defender os recursos naturais da Venezuela e exigindo o regresso de Maduro.

Trump, que elogiara Rodríguez horas após a captura de Maduro, adotou agora na entrevista da "The Atlantic" um discurso mais agressivo, deixando em aberto uma nova vaga de ações militares.

“Nunca mais seremos escravos”: Delcy Rodríguez exige regresso de Maduro e contraria Trump

“Nunca mais seremos escravos”: Delcy Rodríguez exige regresso de Maduro e contraria Trump

Delcy Rodríguez rejeitou qualquer colaboração com (...)

Durante a mesma entrevista, o presidente norte-americano reafirmou o interesse estratégico dos EUA na Gronelândia, território autónomo dinamarquês.

“Precisamos da Gronelândia, absolutamente. Está cercada por navios russos e chineses”, disse, argumentando que o controlo da ilha é necessário para a defesa dos Estados Unidos.

Trump sugeriu que a operação militar na Venezuela deve servir de aviso. Questionado sobre se a Gronelândia poderá ser o próximo alvo, respondeu apenas: “Eles vão ter de ver por si mesmos.”

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 04 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outras regiões

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outr(...)

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas terão morrido

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas ter(...)

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer