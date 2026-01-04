Ouvir
União Europeia apela à contenção após intervenção dos EUA na Venezuela

04 jan, 2026 - 19:58 • Redação

A+ / A-

Vinte e seis países da União Europeia, com exceção da Hungria, apelaram este domingo à calma e contenção de todas as partes, na sequência da intervenção dos Estados Unidos na Venezuela.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Num comunicado conjunto, os Estados-membros reafirmam que, em qualquer circunstância, “devem ser respeitados os princípios do direito internacional e da Carta das Nações Unidas”.

Sublinha-se ainda que os membros do Conselho de Segurança da ONU têm uma responsabilidade acrescida na defesa desses princípios.

A União Europeia volta a declarar que Nicolás Maduro “não tem a legitimidade de um presidente democraticamente eleito” e insiste na necessidade de uma transição pacífica liderada pelos próprios venezuelanos, com respeito pela soberania do país.

“O direito do povo venezuelano a decidir o seu futuro deve ser respeitado”, lê-se ainda no comunicado.

