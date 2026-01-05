Advogado de Assange defende Maduro. Quem é Barry Pollack?

Barry Pollack, o advogado que representou o fundador da WikiLeaks, Julian Assange, foi escolhido para defender o Presidente venezuelano deposto, Nicolás Maduro, num processo por tráfico de droga nos Estados Unidos.



O advogado de Washington esteve ao lado de Maduro esta segunda-feira, quando este se declarou inocente num tribunal federal de Manhattan, poucos dias depois de ter sido capturado numa operação militar norte-americana, juntamente com a mulher.

A defesa de Assange deu a Pollack experiência em processos marcados por intriga global e com implicações para a posição dos Estados Unidos no mundo. Esse caso testou se a lei norte-americana poderia criminalizar a publicação de informação sensível.

Pollack negociou libertação de Assange

Assange enfrentou acusações ao abrigo da Lei da Espionagem dos EUA devido à divulgação em massa, pela WikiLeaks, de documentos secretos norte-americanos, incluindo telegramas diplomáticos e relatos de operações militares no Iraque e no Afeganistão.

Após meses de negociações, declarou-se culpado de uma única acusação de conspiração para obter e divulgar informação de defesa classificada.

O acordo invulgar alcançado em 2024 por Pollack permitiu a Assange sair de uma prisão britânica, formalizar a sua declaração de culpa no território norte-americano das Ilhas Marianas do Norte e regressar depois ao seu país natal, a Austrália.