Advogado de Assange defende Maduro. Quem é Barry Pollack?

05 jan, 2026 - 21:41 • Reuters
Barry Pollack, o advogado que representou o fundador da WikiLeaks, Julian Assange, foi escolhido para defender o Presidente venezuelano deposto, Nicolás Maduro, num processo por tráfico de droga nos Estados Unidos.
O advogado de Washington esteve ao lado de Maduro esta segunda-feira, quando este se declarou inocente num tribunal federal de Manhattan, poucos dias depois de ter sido capturado numa operação militar norte-americana, juntamente com a mulher.
A defesa de Assange deu a Pollack experiência em processos marcados por intriga global e com implicações para a posição dos Estados Unidos no mundo. Esse caso testou se a lei norte-americana poderia criminalizar a publicação de informação sensível.
Assange enfrentou acusações ao abrigo da Lei da Espionagem dos EUA devido à divulgação em massa, pela WikiLeaks, de documentos secretos norte-americanos, incluindo telegramas diplomáticos e relatos de operações militares no Iraque e no Afeganistão.
Após meses de negociações, declarou-se culpado de uma única acusação de conspiração para obter e divulgar informação de defesa classificada.
O acordo invulgar alcançado em 2024 por Pollack permitiu a Assange sair de uma prisão britânica, formalizar a sua declaração de culpa no território norte-americano das Ilhas Marianas do Norte e regressar depois ao seu país natal, a Austrália.
Maduro declarou-se inocente esta segunda-feira de uma acusação com quatro crimes que o imputa de liderar uma conspiração para fazer entrar cocaína nos Estados Unidos, incluindo através da colaboração com grupos guerrilheiros armados, cartéis de droga e gangues internacionais.
Na leitura da acusação, em tribunal federal de Manhattan, Pollack afirmou antecipar uma intensa batalha jurídica em torno do que classificou como “o rapto militar” de Maduro, sinalizando que a defesa irá argumentar que a operação realizada no sábado foi ilegal.
Pollack poderá também alegar que Maduro beneficia de imunidade criminal enquanto chefe de um Governo estrangeiro.
“Os Estados Unidos têm uma visão extraordinária sobre a extensão da sua jurisdição a nível mundial”, disse Pollack ao site jurídico Lawdragon, numa entrevista concedida no ano passado a propósito do caso Assange.
Ambos os argumentos enfrentam, contudo, obstáculos legais. Os Estados Unidos não reconhecem Maduro como líder da Venezuela desde 2019, depois de este ter reivindicado a vitória numa eleição considerada fraudulenta por Washington e por outros países.
Os tribunais norte-americanos têm, em geral, recusado arquivar processos com base na alegação de que o arguido foi levado ilegalmente para os Estados Unidos.
Pollack, sócio do escritório Harris St. Laurent & Wechsler, representou anteriormente um antigo agente da CIA condenado por partilhar informação classificada com um jornalista.
Conseguiu ainda a absolvição de um antigo executivo da Enron Corp., acusado em processos relacionados com o colapso da empresa energética em 2001.