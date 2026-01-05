Ouvir
Países Baixos

Aeroporto de Amesterdão cancela 450 voos devido ao mau tempo

05 jan, 2026 - 07:54 • Daniela Espírito Santo

Queda de neve e gelo na pista obrigam um dos principais aeroportos da Europa a cancelar centenas de voos nos últimos dias.

Se vai viajar, atenção: O aeroporto de Schiphol, em Amesterdão, cancelou 450 voos esta manhã devido à queda de neve e ao gelo.

Nas redes sociais, a empresa responsável pela manutenção do aeroporto explica que "nos últimos dias", uma "combinação de condições meteorológicas adversas" tem obrigado à execução de um "processo de degelo em duas fases" nas aeronaves presentes nas pistas de Schiphol, o que tem resultado em "atrasos e cancelamentos".

O processo, que exige que todos os aviões sejam tratados com anticongelante duas vezes antes de levantarem voo, o que "pode demorar até 30 minutos por aeronave", o que "pode provocar alterações nos horários de voo".

Desde sexta-feira que o mau tempo nos Países Baixos tem afetado este que é um dos principais aeroportos da Europa e as autoridades neerlandesas preveem mais cancelamentos ao longo desta semana.

