Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 05 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

​EUA

Casa do vice-presidente dos EUA atacada. Suspeito foi detido

05 jan, 2026 - 16:10 • Cristina Nascimento

Homem vandalizou também um carro dos serviços secretos. J.D. Vance já se pronunciou sobre o ataque.

A+ / A-

A casa do vice-presidente dos Estados Unidos da América (EUA) J.D. Vance foi atacada na madrugada desta segunda-feira.

Um homem partiu alguns vidros do edifício e tentou invadir o local, de acordo com a imprensa internacional.

No momento do ataque, Vance e a família não estavam em casa, de acordo com um comunicado do Serviço Secreto dos EUA.

“O Serviço Secreto dos EUA está a coordenar com o Departamento de Polícia de Cincinnati e o Ministério Público dos EUA enquanto as decisões de acusação são analisadas”, disse o porta-voz Anthony Guglielmi, de acordo com a CNN.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O suspeito foi detido pelos agentes secretos que estavam de vigilância à casa do vice-presidente, tendo o suspeito vandalizado também o carro dos serviços secretos.

Os agentes ouviram um estrondo na residência e encontraram um homem que tinha partido uma janela com um martelo e estava a tentar entrar na casa, localizada no bairro de Walnut Hills, numa colina com vista para a cidade

Os Serviços Secretos estão a coordenar com o Departamento de Polícia de Cincinnati e com o Ministério Público Federal as acusações contra o suspeito.

J.D. Vance já se pronunciou sobre o caso. Na rede social X, Vance diz que “uma pessoa louca tentou entrar à martelada em nossa casa”.

Vance agradece as manifestações de preocupação e a rapidez de intervenção das autoridades.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 05 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outras regiões

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outr(...)

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas terão morrido

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas ter(...)

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer