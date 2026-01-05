Casa do vice-presidente dos EUA atacada. Suspeito foi detido

05 jan, 2026 - 16:10 • Cristina Nascimento
A casa do vice-presidente dos Estados Unidos da América (EUA) J.D. Vance foi atacada na madrugada desta segunda-feira.
Um homem partiu alguns vidros do edifício e tentou invadir o local, de acordo com a imprensa internacional.
No momento do ataque, Vance e a família não estavam em casa, de acordo com um comunicado do Serviço Secreto dos EUA.
“O Serviço Secreto dos EUA está a coordenar com o Departamento de Polícia de Cincinnati e o Ministério Público dos EUA enquanto as decisões de acusação são analisadas”, disse o porta-voz Anthony Guglielmi, de acordo com a CNN.
I appreciate everyone's well wishes about the attack at our home. As far as I can tell, a crazy person tried to break in by hammering the windows. I'm grateful to the secret service and the Cincinnati police for responding quickly.— JD Vance (@JDVance) January 5, 2026
We weren't even home as we had returned…
O suspeito foi detido pelos agentes secretos que estavam de vigilância à casa do vice-presidente, tendo o suspeito vandalizado também o carro dos serviços secretos.
Os agentes ouviram um estrondo na residência e encontraram um homem que tinha partido uma janela com um martelo e estava a tentar entrar na casa, localizada no bairro de Walnut Hills, numa colina com vista para a cidade
Os Serviços Secretos estão a coordenar com o Departamento de Polícia de Cincinnati e com o Ministério Público Federal as acusações contra o suspeito.
J.D. Vance já se pronunciou sobre o caso. Na rede social X, Vance diz que “uma pessoa louca tentou entrar à martelada em nossa casa”.
Vance agradece as manifestações de preocupação e a rapidez de intervenção das autoridades.