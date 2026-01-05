Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 05 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

China pede libertação imediata de Maduro após ataque dos EUA à Venezuela

05 jan, 2026 - 07:40 • Reuters

A China está profundamente preocupada com a captura de Maduro e da sua mulher pelos EUA e acompanha de perto a situação de segurança, disse o porta-voz do ministério, Lin Jian.

A+ / A-

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da China reiterou esta segunda-feira a posição de Pequim sobre a situação após o ataque dos EUA à Venezuela e pediu a libertação imediata do Presidente Nicolás Maduro.

A China está profundamente preocupada com a captura de Maduro e da sua mulher pelos EUA e acompanha de perto a situação de segurança, disse o porta-voz do ministério, Lin Jian, numa conferência de imprensa regular.

A China mantém uma comunicação e cooperação positivas com o governo venezuelano, afirmou Lin.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 05 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outras regiões

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outr(...)

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas terão morrido

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas ter(...)

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer