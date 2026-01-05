China pede libertação imediata de Maduro após ataque dos EUA à Venezuela

05 jan, 2026 - 07:40 • Reuters
O Ministério dos Negócios Estrangeiros da China reiterou esta segunda-feira a posição de Pequim sobre a situação após o ataque dos EUA à Venezuela e pediu a libertação imediata do Presidente Nicolás Maduro.
A China está profundamente preocupada com a captura de Maduro e da sua mulher pelos EUA e acompanha de perto a situação de segurança, disse o porta-voz do ministério, Lin Jian, numa conferência de imprensa regular.
A China mantém uma comunicação e cooperação positivas com o governo venezuelano, afirmou Lin.