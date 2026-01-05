Delcy Rodríguez tomou posse como Presidente interina da Venezuela

A única deputada ausente foi a primeira-dama, Cilia Flores, que se encontra sob custódia das autoridades norte-americanas.

Apenas um número reduzido pertence à oposição, uma vez que a maior parte das forças opositoras — em particular a facção liderada pela laureada com o Prémio Nobel da Pazi Maria Corina Machado — boicotou o processo eleitoral.

Também tomaram posse esta segunda-feira 283 deputados eleitos em maio do ano passado.

Delcy Rodríguez, advogada laboral de 56 anos, conhecida pelas suas ligações próximas ao setor privado e pela lealdade ao partido no poder, foi empossada pelo seu irmão Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional.

A vice-presidente e ministra do Petróleo da Venezuela prestou juramento no mesmo dia em que Maduro compareceu em tribunal, em Nova Iorque, para responder a acusações relacionadas com tráfico de droga.

Delcy Rodríguez tomou formalmente posse esta segunda-feira como Presidente interina da Venezuela, após a captura de Nicolás Maduro por forças especiais norte-americanas.

O Presidente deposto da Venezuela declarou-se esta segunda-feira inocente das acusações de tráfico de droga, perante a um tribunal em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Nicolás Maduro, de 63 anos, e a mulher, Cilia Flores, foram levados perante um juiz vestidos com roupa da prisão e com os pés algemados.

"Sou inocente. Não sou culpado. Sou um homem decente. Ainda sou o Presidente do meu país", declarou Maduro em tribunal, antes de ser interrompido pelo juiz Alvin Hellerstein.

Enquanto o antigo líder venezuelano ficava a conhecer as acusações, o Conselho de Segurança das Nações Unidas discutia a operação militar dos Estados Unidos contra a Venezuela.

Numa mensagem divulgada pela sua subsecretária-geral de Assuntos Políticos, o secretário-geral da ONU, António Guterres, mostrou-se "profundamente preocupado" com a situação da Venezuela, considerando que pode haver uma "intensificação da instabilidade no país".



Já o representante norte-americano no Conselho de Segurança, Mike Waltz, afirmou que "não existe guerra" contra a Venezuela.

"Não estamos a ocupar um país. Esta foi uma operação para garantir o cumprimento da lei, que era sistematicamente violada há décadas", afirmou, acrescentando que, na sua visão, os Estados Unidos "prenderam um narcotraficante que vai agora a julgamento, de acordo com as regras do direito" e que o país teve uma operação semelhante em 1989 contra o então presidente do Panamá, Manuel Noriega.

