Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 05 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Saúde pública

EUA reduzem recomendação de vacinas para crianças

05 jan, 2026 - 21:23 • Reuters

A decisão que concretiza um dos objetivos de longa data do secretário da Saúde, Robert F. Kennedy Jr.

A+ / A-

Os Estados Unidos retiraram esta segunda-feira a recomendação de vacinação universal das crianças contra a gripe e outras três doenças.

A decisão que concretiza um dos objetivos de longa data do secretário da Saúde, Robert F. Kennedy Jr.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A decisão de eliminar estas vacinas surge um mês depois de o Presidente Donald Trump ter defendido a redução do número de vacinas incluídas no calendário infantil, argumentando que o país deveria alinhar-se com outras nações desenvolvidas.

As orientações atualizadas foram aprovadas pelo diretor interino dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC), Jim O’Neill, informou o Departamento de Saúde e Serviços Humanos.

Robert F. Kennedy Jr. Trump escolhe "anti-vacinas" para liderar Saúde

Robert F. Kennedy Jr. Trump escolhe "anti-vacinas" para liderar Saúde

Filho de Robert F. Kennedy, o antigo procurador-ge(...)

A medida foi adotada fora do processo habitual de recomendações em matéria de vacinação, no qual um painel externo de peritos que assessora o CDC avalia os benefícios de cada vacina do ponto de vista da saúde pública.

Os EUA deixaram de recomendar as vacinas contra o rotavírus, a gripe, a doença meningocócica e a hepatite A, passando a defender que os pais consultem profissionais de saúde no âmbito do que designam por “decisão clínica partilhada”.

Sean O’Leary, presidente da Academia Americana de Pediatria, sublinhou que outros países desenvolvidos enfrentam riscos epidemiológicos diferentes e dispõem de sistemas de saúde distintos dos dos Estados Unidos. Ao contrário do modelo norte-americano, assente maioritariamente na saúde privada, a maioria desses países oferece cuidados de saúde universais financiados pelo Estado.

“Qualquer decisão sobre o calendário de vacinação infantil nos Estados Unidos deve basear-se em evidência científica, transparência e processos científicos estabelecidos, e não em comparações que ignoram diferenças fundamentais entre países ou sistemas de saúde”, afirmou.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 05 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outras regiões

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outr(...)

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas terão morrido

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas ter(...)

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer