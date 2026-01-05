EUA reduzem recomendação de vacinas para crianças

05 jan, 2026 - 21:23 • Reuters
Os Estados Unidos retiraram esta segunda-feira a recomendação de vacinação universal das crianças contra a gripe e outras três doenças.
A decisão que concretiza um dos objetivos de longa data do secretário da Saúde, Robert F. Kennedy Jr.
A decisão de eliminar estas vacinas surge um mês depois de o Presidente Donald Trump ter defendido a redução do número de vacinas incluídas no calendário infantil, argumentando que o país deveria alinhar-se com outras nações desenvolvidas.
As orientações atualizadas foram aprovadas pelo diretor interino dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC), Jim O’Neill, informou o Departamento de Saúde e Serviços Humanos.
Filho de Robert F. Kennedy, o antigo procurador-ge(...)
A medida foi adotada fora do processo habitual de recomendações em matéria de vacinação, no qual um painel externo de peritos que assessora o CDC avalia os benefícios de cada vacina do ponto de vista da saúde pública.
Os EUA deixaram de recomendar as vacinas contra o rotavírus, a gripe, a doença meningocócica e a hepatite A, passando a defender que os pais consultem profissionais de saúde no âmbito do que designam por “decisão clínica partilhada”.
Sean O’Leary, presidente da Academia Americana de Pediatria, sublinhou que outros países desenvolvidos enfrentam riscos epidemiológicos diferentes e dispõem de sistemas de saúde distintos dos dos Estados Unidos. Ao contrário do modelo norte-americano, assente maioritariamente na saúde privada, a maioria desses países oferece cuidados de saúde universais financiados pelo Estado.
“Qualquer decisão sobre o calendário de vacinação infantil nos Estados Unidos deve basear-se em evidência científica, transparência e processos científicos estabelecidos, e não em comparações que ignoram diferenças fundamentais entre países ou sistemas de saúde”, afirmou.