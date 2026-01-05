França condena 10 pessoas por assédio online a Brigitte Macron

Um tribunal de Paris condenou esta segunda-feira 10 pessoas por assédio online contra a primeira-dama francesa, Brigitte Macron, por publicarem conteúdos ou comentários nas redes sociais a insinuar ou afirmar que é um homem.

Os oito homens e duas mulheres, com idades entre os 41 e 60 anos, receberam penas que vão desde a comparência numa formação sobre assédio online a uma pena suspensa de oito meses de cadeia, com um dos acusados a receber uma pena de seis meses de prisão.

Além das penas, alguns dos condenados viram ser suspenso o acesso a redes sociais onde fizeram ou republicaram comentários.

Em entrevista este domingo na televisão francesa, Brigitte Macron afirmou que, independentemente do veredito, vai continuar a lutar: "Estão a mexer com a minha árvore genealógica, dizendo que sou um homem. [Para eles], uma certidão de nascimento não é nada", afirmou, acrescentando que pretende ser um exemplo para os jovens na luta contra o bullying: "Quero ajudar os adolescentes a combater o bullying. Se eu não der o exemplo, será difícil."