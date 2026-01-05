Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 05 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Estados Unidos

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido pela primeira vez

05 jan, 2026 - 12:53 • Diogo Camilo

Depois de capturado na Venezuela e ter passado as últimas duas noites num centro de detenção em Brooklyn, Maduro foi transferido por helicóptero para o tribunal federal. É acusado de orquestrar uma rede de tráfico de cocaína e se associar a gangues violentos.

A+ / A-

Nicolás Maduro e a mulher, Cilia Flores, foram tranferidos para o tribunal federal de Manhattan, em Nova Iorque, onde vão ser ouvidos pela primeira vez desde que foram capturados durante a madrugada de sábado, em Caracas.

O ex-presidente da Venezuela, que já viu a sua vice ser nomeada presidente interina do país, tem audiência marcada para as 12h00 locais (17h00 em Portugal Continental), após ter passado as últimas duas noites no Centro Metropolitano de Detenção de Brooklyn, nos arredores de Nova Iorque, onde também já estiveram detidas figuras como Jeffrey Epstein e Sean "Diddy" Combs.

Maduro é acusado de orquestrar uma rede de tráfico de cocaína e se associar a gangues violentos, como o cartéis Los Zetas e Sinaloa, os rebeldes colombianos das FARC ou o gangue venezuelano Tren de Aragua.

Depois de terem sido divulgadas algumas fotografias da sua detenção, Maduro e a mulher foram transferidos por helicóptero e carrinha do centro de detenção para o tribunal federal por volta das 7h00 locais (12h00 em Lisboa).

Este domingo, a bordo do Air Force One a caminho de Washington, Donald Trump ameaçou que os Estados Unidos podem realizar uma nova operação militar na Venezuela caso o governo interino do país "não se comporte", depois de no sábado ter indicado que o país ficará responsável por "governar" a Venezuela até ser conseguida "uma solução estável".

Já esta segunda-feira, a nova presidente interina, Delcy Rodriguez, ofereceu-se para colaborar com os Estados Unidos da América, indicando que o seu governo está a dar prioridade à construção de relações de respeito com os EUA.

"O presidente Donald Trump, os nossos povos e a nossa região merecem paz e diálogo, não guerra", disse em comunicado, convidando os EUA a colaborarem "numa agenda de cooperação orientada para o desenvolvimento partilhado, dentro da estrutura do direito internacional".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 05 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outras regiões

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outr(...)

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas terão morrido

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas ter(...)

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer