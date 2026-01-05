Ouvir
Estados Unidos

Maduro declara-se inocente perante um tribunal de Nova Iorque

05 jan, 2026 - 17:37 • Ricardo Vieira

"Sou inocente. Não sou culpado. Sou um homem decente. Ainda sou o Presidente do meu país", declarou Maduro em tribunal.

O Presidente deposto da Venezuela declarou-se esta segunda-feira inocente das acusações de tráfico de droga, perante a um tribunal em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Nicolás Maduro, de 63 anos, e a mulher, Cilia Flores, foram levados perante um juiz vestidos com roupa da prisão e com os pés algemados.

"Sou inocente. Não sou culpado. Sou um homem decente. Ainda sou o Presidente do meu país", declarou Maduro em tribunal, antes de ser interrompido pelo juiz Alvin Hellerstein.

Cilia Flores também se declarou inocente de todas as acusações.

O juiz deu início à audiência às 17h02 (hora de Lisboa), no tribunal federal de Manhattan, começando por resumir as acusações constantes da acusação formal. Maduro, vestido com uniforme prisional laranja e bege, acompanhou a sessão através de auscultadores, com recurso a um intérprete.

Hellerstein pediu depois a Maduro que se levantasse e confirmasse a sua identidade. A resposta foi dada em espanhol.

A próxima sessão do julgamento de Maduro está marcada para 17 de março.

Maduro e a mulher deverão continuar a aguardar o desenrolar do processo no Centro de Detenção de Brooklyn, em Nova Iorque.

O Presidente deposto da Venezuela é acusado de liderar uma rede de tráfico de cocaína que manteve parcerias com grupos violentos, incluindo os cartéis mexicanos de Sinaloa e Los Zetas, os rebeldes colombianos das FARC e o gangue venezuelano Tren de Aragua.

Maduro foi capturado pelas forças especiais norte-americanas, na madrugada de sexta-feira para sábado, em Caracas, por ordem do Presidente norte-americano, Donald Trump.

Enquanto o antigo líder venezuelano ficava a conhecer as acusações, o Conselho de Segurança das Nações Unidas discutia a operação militar dos Estados Unidos contra a Venezuela.

Numa mensagem divulgada pela sua subsecretária-geral de Assuntos Políticos, o secretário-geral da ONU, António Guterres, mostrou-se "profundamente preocupado" com a situação da Venezuela, considerando que pode haver uma "intensificação da instabilidade no país".

Já o representante norte-americano no Conselho de Segurança, Mike Waltz, afirmou que "não existe guerra" contra a Venezuela.

"Não estamos a ocupar um país. Esta foi uma operação para garantir o cumprimento da lei, que era sistematicamente violada há décadas", afirmou, acrescentando que, na sua visão, os Estados Unidos "prenderam um narcotraficante que vai agora a julgamento, de acordo com as regras do direito" e que o país teve uma operação semelhante em 1989 contra o então presidente do Panamá, Manuel Noriega.

