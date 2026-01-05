Mais dois mortos na Ucrânia após ataques russos na zona de Kiev

Ataques russos entre domingo e esta segunda-feira causaram dois mortos em Kiev e nos arredores, anunciaram as autoridades locais, depois de o exército ucraniano alertar que todo o país estava sob ameaça de mísseis. Na capital, "uma pessoa morreu no ataque", disse o chefe da administração militar, Tymour Tkatchenko, na plataforma de mensagens Telegram, enquanto as autoridades locais indicaram que um estabelecimento médico foi atingido. Nos arredores, os bombardeamentos atingiram várias habitações e "infraestruturas críticas", matando um homem na localidade de Fastiv, de acordo com o responsável pela administração militar regional, Mykola Kalachnyk.

Estes ataques ocorrem um dia antes de uma reunião em Paris dos países aliados de Kiev para tentar avançar com uma resolução do conflito mais sangrento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Para preparar o encontro, conselheiros de segurança de 15 países, incluindo França, Alemanha e Canadá, bem como representantes da União Europeia e da NATO, reuniram-se na capital ucraniana no sábado. Steve Witkoff, emissário do líder norte-americano, Donald Trump, participou remotamente nas discussões, dedicadas aos detalhes da última versão do plano para o fim do conflito com a Rússia. O esforço diplomático, impulsionado pelo Presidente norte-americano foi travado por alegações de Moscovo, que acusou Kiev de ter atacado com 91 drones, na noite de 28 para 29 de dezembro, uma residência de Vladimir Putin.

Tropas portuguesas na Ucrânia? Candidatos dividem-se entre o apoio, a recusa e o esperar para ver