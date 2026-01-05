Ouvir
Primeiro-ministro irlandês defende "livre comércio" em encontro com Xi Jinping

05 jan, 2026 - 11:36 • Lusa

Visita de cinco dias à China é a primeira de um chefe de Governo irlandês desde 2012

O primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, defendeu esta segunda-feira o "livre comércio" durante um encontro com o Presidente chinês, Xi Jinping, num momento de crescentes tensões comerciais entre Pequim e a União Europeia.

"Acreditamos no livre comércio, em boas relações, e, no que respeita em particular ao comércio, acreditamos que é fundamental trabalharmos juntos para o promover", afirmou Martin, numa reunião com Xi no Grande Palácio do Povo, em Pequim.

A visita de cinco dias à China é a primeira de um chefe de Governo irlandês desde 2012 e visa reforçar os laços bilaterais.

A ação diplomática ocorre numa altura em que Dublin se prepara para assumir, em julho, a presidência rotativa do Conselho da União Europeia.

