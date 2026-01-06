Administração Trump discute compra da Gronelândia. Ocupação é "sempre uma opção"

“O Presidente e a sua equipa estão a discutir um leque de opções para prosseguir este importante objetivo de política externa e, naturalmente, a utilização das Forças Armadas dos Estados Unidos é sempre uma opção ao dispor do comandante-em-chefe”, indicou a Casa Branca.

Num comunicado divulgado em resposta a questões da Reuters, a Casa Branca afirmou que Trump considera a aquisição da Gronelândia uma prioridade de segurança nacional dos EUA, necessária para “dissuadir os nossos adversários na região do Ártico”.

A ambição de Trump de adquirir a Gronelândia como um polo estratégico dos EUA no Ártico — região que tem despertado um interesse crescente da Rússia e da China — voltou a ganhar destaque nos últimos dias, na sequência da detenção do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, pelas autoridades norte-americanas. A Gronelândia tem reiteradamente afirmado que não pretende fazer parte dos Estados Unidos.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a sua equipa estão a discutir opções para a aquisição da Gronelândia, sendo o recurso às Forças Armadas norte-americanas “sempre uma opção” para atingir esse objetivo, afirmou esta terça-feira a Casa Branca.

Um alto responsável norte-americano afirmou que as discussões sobre formas de adquirir a Gronelândia estão ativas no Salão Oval e que os conselheiros estão a analisar várias possibilidades.

Segundo a mesma fonte, declarações firmes de apoio à Gronelândia por parte de líderes da NATO não demoveram Trump.

“Isto não vai desaparecer”, disse o responsável, referindo-se à intenção do Presidente de adquirir a Gronelândia durante os três anos restantes do seu mandato.

Falando sob condição de anonimato, o responsável indicou que as opções em análise incluem a compra direta da Gronelândia pelos Estados Unidos ou a celebração de um Acordo de Associação Livre com o território. Um acordo deste tipo ficaria aquém da ambição de Trump de integrar a ilha, com cerca de 57 mil habitantes, nos EUA.

Não foi avançado qualquer valor potencial para uma eventual compra.

“A diplomacia é sempre a primeira opção do Presidente, assim como a negociação. Ele gosta de acordos. Por isso, se for possível alcançar um bom acordo para adquirir a Gronelândia, esse seria claramente o seu primeiro impulso”, afirmou o responsável.

Elementos da administração defendem que a ilha é crucial para os Estados Unidos devido às suas reservas de minerais com importantes aplicações nas áreas da alta tecnologia e da defesa militar.

Esses recursos permanecem em grande parte inexplorados devido à escassez de mão-de-obra, à falta de infra-estruturas e a outros desafios.

Esta terça-feira, Portugal e outros sete países membros da NATO manifestaram apoio à Gronelândia, sublinhando que a ilha do Ártico pertence ao seu povo.