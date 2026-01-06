Alzheimer. Investigação abre portas a deteção precoce com apenas uma gota de sangue

Uma gota de sangue pode vir a ser uma ferramenta precisa para a deteção da doença de Alzheimer, sendo assim uma alternativa minimamente invasiva aos métodos de diagnóstico tradicionais como os exames de imagem e a análise do líquido cefalorraquidiano (LCR), que tem como função primordial a proteção mecânica do sistema nervoso central. Um dos desafios da investigação atual é o de melhorar os exames de sangue como método de diagnóstico precoce. Este estudo que abre novas possibilidades na deteção da doença de Alzheimer envolveu mais de trinta centros de investigação desta área espalhados por vários países e continentes, e foi divulgado na segunda-feira na revista Nature Medicine. Nele está detalhado um novo método para detetar esta doença utilizando uma gota de sangue obtida da ponta do dedo e seca num cartão. No entanto, no artigo fica bem claro que esta solução tem ainda algumas limitações, sobretudo ao nível do manuseamento e armazenamento das amostras. Há também dificuldade de encontrar pessoal qualificado para a recolha.

“No entanto, a logística da venopunção para a colheita de sangue, embora consideravelmente mais simples do que a aquisição de imagens e LCR, exige um processamento e armazenamento precisos, específicos para os biomarcadores da doença de Alzheimer, que ainda são orientados por profissionais médicos”, pode ler-se no estudo agora publicado. Consequentemente, existem limitações à utilização em larga escala em investigação e implementação clínica mais ampla. Neste estudo foram incluídos 337 participantes e 304 forneceram amostras pareadas de DPS ou DBS capilar e plasma venoso. Na investigação foi alcançada uma precisão de 86% na identificação de alterações relacionadas com a doença.



De salientar que os exames de diagnóstico atuais, como a análise do líquido cefalorraquidiano ou técnicas de imagem cerebral (como a TAC ou a PET), são frequentemente invasivos, dispendiosos ou inacessíveis. Um outro problema é o de que os métodos atuais detetam a doença quando esta já está bastante avançada. O método também se mostrou eficaz em indivíduos com síndrome de Down, uma população com elevado risco genético para o Alzheimer, mas na qual a colheita de sangue pode ser mais complexa. O estudo também explorou a recolha de sangue não supervisionada, encontrando uma elevada concordância entre as amostras recolhidas sob supervisão e as auto-recolhidas. “Estes resultados reforçam o potencial da recolha de sangue seco e do sangue capilar como uma abordagem minimamente invasiva e escalável para testes de biomarcadores da doença de Alzheimer em ambientes de investigação”, lê-se no estudo.