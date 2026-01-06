Aposta na queda de Maduro rende mais de 350 mil euros a investidor anónimo

Um investidor desconhecido terá obtido um lucro de cerca de 350 mil euros (410 mil dólares) ao apostar na destituição do Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, através da plataforma de mercados de previsão Polymarket.

De acordo com dados da plataforma, a conta anónima acumulou posições em contratos que antecipavam a saída de Maduro do poder, quando as probabilidades atribuídas a esse cenário eram ainda reduzidas. As apostas, avaliadas em cerca de 34 mil dólares antes do fim de semana, valorizaram de forma expressiva após a divulgação de notícias sobre uma alegada operação militar dos Estados Unidos contra o líder venezuelano.

Segundo a Reuters, a conta em causa foi criada em dezembro e começou por adquirir, no dia 27, contratos no valor de apenas 96 dólares relacionados com uma eventual intervenção dos EUA na Venezuela até ao final de janeiro, realizando apostas semelhantes nos dias seguintes.

Plataformas como a Polymarket permitem negociar contratos do tipo “sim” ou “não” associados a acontecimentos do mundo real, desde política a economia ou desporto. Quando essas apostas são feitas com base em informação sensível, os lucros podem ser elevados em curtos períodos de tempo.

A detenção de Maduro teve também impacto nos mercados financeiros. Na manhã de segunda-feira, os principais índices bolsistas registaram subidas, os preços do petróleo avançaram e as ações das empresas do setor da energia apresentaram ganhos. Também a dívida soberana venezuelana, há muito em incumprimento, avançou, alimentada pelas expectativas de uma futura reestruturação.