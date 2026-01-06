Ouvir
Autocarro português envolvido em choque em cadeia com cerca de 100 viaturas em França. Há dois mortos

06 jan, 2026 - 13:06 • Olímpia Mairos

Acidente ocorreu na A63, entre Bordéus e Espanha, envolveu cerca de 100 viaturas e provocou entre 50 e 70 feridos.

A+ / A-

Um autocarro com matrícula portuguesa esteve envolvido num choque em cadeia que envolveu cerca de uma centena de viaturas na autoestrada A63, em França, entre Bordéus e a fronteira espanhola. O acidente provocou dois mortos e entre 50 e 70 feridos, avança o Correio da Manhã.

De acordo com o mesmo jornal, pelo menos um dos autocarros envolvidos pertence à empresa FlixBus. O acidente ocorreu esta terça-feira, pouco depois das 7h00 da manhã, e envolveu carros ligeiros, camiões e vários autocarros.

Segundo a France 3, uma das vítimas mortais é o motorista de um autocarro. A outra vítima é o condutor de um camião que terá saído do veículo e acabou atropelado.

As operações de socorro estão a ser dificultadas pelas condições meteorológicas adversas, com temperaturas negativas e gelo na estrada e deverão prolongar-se por várias horas. No local, a situação é descrita como particularmente difícil. “Mal conseguimos ficar de pé na estrada, porque está completamente congelada e coberta de gelo”, relata um socorrista da Segurança Civil à France 3.

No local estão mobilizados três helicópteros da Segurança Civil, provenientes de Bordéus, Pau e Bayonne. “Os feridos graves serão transferidos para Bayonne”, explica o socorrista, sublinhando que os meios de socorro enfrentam grandes dificuldades para chegar às vítimas devido ao gelo e às temperaturas negativas.

(em atualização)

