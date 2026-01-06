Bolsonaro volta ao hospital depois de cair e bater com a cabeça na prisão

06 jan, 2026 - 17:30 • Catarina Magalhães
Seis dias depois de receber alta, o ex-Presidente do Brasil Jair Bolsonaro volta esta terça-feira ao hospital privado na capital brasileira DF star, após sentir-se mal durante a madrugada, cair e bater com a cabeça na prisão da sede da Polícia Federal, em Brasília.
A antiga primeira-dama Michelle Bolsonaro partilhou nas redes sociais a preocupação com o estado de saúde de Bolsonaro. "Meu amor não está bem", lamentou, acrescentando que o antigo Presidente brasileiro "teve uma crise, caiu e bateu com a cabeça no móvel".
"Como o quarto permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para a minha visita."
O médico de Bolsonaro, Claudio Birolini, disse que o ex-chefe de Estado sofreu um "traumatismo cranioencefálico leve", explicou em entrevista ao jornal "O Globo".
Apesar da lesão ser considerada "leve" e temporária, é necessário um acompanhamento de 24 horas, já que o quadro pode agravar.
Segundo a avaliação feita na manhã desta terça-feira, "quedas com traumatismo são uma das maiores preocupações" das equipas médicas responsáveis pela recuperação de Jair Bolsonaro e Birolini disse que já tinha dado alertas nesse sentido.
O ex-Presidente do Brasil esteve internado do dia 24 de dezembro a 2 de janeiro para ser operado a uma hérnia inguinal bilateral e tratar de uma crise de soluços.