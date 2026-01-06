Bolsonaro volta ao hospital depois de cair e bater com a cabeça na prisão

Seis dias depois de receber alta, o ex-Presidente do Brasil Jair Bolsonaro volta esta terça-feira ao hospital privado na capital brasileira DF star, após sentir-se mal durante a madrugada, cair e bater com a cabeça na prisão da sede da Polícia Federal, em Brasília.

A antiga primeira-dama Michelle Bolsonaro partilhou nas redes sociais a preocupação com o estado de saúde de Bolsonaro. "Meu amor não está bem", lamentou, acrescentando que o antigo Presidente brasileiro "teve uma crise, caiu e bateu com a cabeça no móvel".

"Como o quarto permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para a minha visita."

O médico de Bolsonaro, Claudio Birolini, disse que o ex-chefe de Estado sofreu um "traumatismo cranioencefálico leve", explicou em entrevista ao jornal "O Globo".

Apesar da lesão ser considerada "leve" e temporária, é necessário um acompanhamento de 24 horas, já que o quadro pode agravar.