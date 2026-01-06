Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 06 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Brasil

Bolsonaro volta ao hospital depois de cair e bater com a cabeça na prisão

06 jan, 2026 - 17:30 • Catarina Magalhães

"Meu amor não está bem", lamentou a antiga primeira-dama, acrescentando que o antigo Presidente brasileiro "teve uma crise, caiu e bateu com a cabeça no móvel". Segundo o médico de Bolsonaro, o ex-chefe de Estado sofreu um "traumatismo cranioencefálico leve".

A+ / A-

Seis dias depois de receber alta, o ex-Presidente do Brasil Jair Bolsonaro volta esta terça-feira ao hospital privado na capital brasileira DF star, após sentir-se mal durante a madrugada, cair e bater com a cabeça na prisão da sede da Polícia Federal, em Brasília.

A antiga primeira-dama Michelle Bolsonaro partilhou nas redes sociais a preocupação com o estado de saúde de Bolsonaro. "Meu amor não está bem", lamentou, acrescentando que o antigo Presidente brasileiro "teve uma crise, caiu e bateu com a cabeça no móvel".

"Como o quarto permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para a minha visita."

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O médico de Bolsonaro, Claudio Birolini, disse que o ex-chefe de Estado sofreu um "traumatismo cranioencefálico leve", explicou em entrevista ao jornal "O Globo".

Apesar da lesão ser considerada "leve" e temporária, é necessário um acompanhamento de 24 horas, já que o quadro pode agravar.

Bolsonaro tem alta hospitalar e volta à prisão

Brasil

Bolsonaro tem alta hospitalar e volta à prisão

Ex-Presidente brasileiro volta à prisão para cumpr(...)

Segundo a avaliação feita na manhã desta terça-feira, "quedas com traumatismo são uma das maiores preocupações" das equipas médicas responsáveis pela recuperação de Jair Bolsonaro e Birolini disse que já tinha dado alertas nesse sentido.

O ex-Presidente do Brasil esteve internado do dia 24 de dezembro a 2 de janeiro para ser operado a uma hérnia inguinal bilateral e tratar de uma crise de soluços.

Depois deste novo episódio hospitalar, Jair Bolsonaro vai continuar a cumprir, por isso, uma pena de 27 anos de prisão por envolvimento numa tentativa de golpe de Estado após a derrota nas eleições presidenciais de 2022.
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 06 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)