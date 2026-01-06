Ouvir
Coreia do Sul testa nova rota marítima comercial para Europa através do Ártico

06 jan, 2026 - 08:34 • Lusa

Viagem será feita por um navio com três mil contentores.

O Governo da Coreia do Sul planeia realizar em setembro uma viagem de teste através de uma nova rota marítima comercial a ligar o país à Europa através do Ártico, informou esta terça-feira a Yonhap.

De acordo com a agência de notícias pública sul-coreana, o ministro interino dos Oceanos, Kim Sung-bum, disse que a viagem será feita por um navio com três mil contentores, que vai partir da cidade de Busan, no sul do país, com destino a Roterdão (Países Baixos).

Para a realização desta ligação, disse Kim, Seul necessita ainda da aprovação da Rússia, que controla o transporte de mercadorias através do Ártico.

