Corina Machado promete regressar à Venezuela “o mais depressa possível”

Corina Machado alertou ainda para um agravamento da repressão nas últimas 24 horas , referindo uma ordem executiva assinada por Maduro que, segundo disse , incentiva a perseguição e detenção de venezuelanos que apoiam sanções internacionais . Denunciou a detenção de pelo menos 14 jornalistas , classificando a situação como “extremamente alarmante” .

Em declarações à Fox News , Corina Machado explicou que decide diariamente onde pode ser mais útil à causa democrática, justificando a sua saída do país após mais de 16 meses escondida por razões de segurança.

A líder da oposição venezuelana María Corina Machado diz que pretende regressar à Venezuela “o mais breve possível” , apesar do clima de repressão e das ameaças do regime de Nicolás Maduro.



Sobre um eventual regresso, afirmou que planeia voltar assim que seja possível fazê-lo em segurança, mas advertiu para a escalada autoritária. Criticou a vice-presidente Delcy Rodríguez, a quem atribuiu um papel central em práticas de repressão, corrupção e ligações a potências como Rússia, China e Irão, considerando que “não inspira confiança aos investidores internacionais”.

No plano internacional, Machado agradeceu ao Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelas “acções valentes” que, segundo afirmou, contribuíram para a captura do líder venezuelano Nicolás Maduro. A dirigente da oposição revelou ainda ter dedicado simbolicamente a Trump o Prémio Nobel da Paz anunciado em Outubro, por considerar que as suas iniciativas ajudaram a aproximar a Venezuela de uma transição democrática.

Na sua visão, uma Venezuela livre poderá tornar-se um aliado estratégico em matéria de segurança e energia, além de criar condições para o regresso de milhões de emigrantes forçados a abandonar o país.

Apesar das incertezas, Machado mostrou-se confiante no futuro: “Vencemos mesmo sob fraude; em eleições verdadeiramente livres e justas, venceremos com uma maioria ainda mais clara”, afirmou.

A dirigente descreveu como “um milagre” a realização de eleições primárias independentes organizadas pela sociedade civil, sublinhando que milhões de venezuelanos participaram num processo que muitos consideravam impossível. “Conseguimos unir o país e derrotar Maduro por uma margem esmagadora, em condições extremas e profundamente injustas”, afirmou.

Impedida de concorrer, Machado disse que a tentativa de intimidação do governo teve o efeito inverso. Destacou o papel de Edmundo González Urrutia, que a substituiu na corrida eleitoral. “Ele esteve no meu lugar, percorremos todo o país e conseguimos uma vitória expressiva”, declarou.

Na entrevista ao apresentador Sean Hannity, na Fox News, Corina Machado explicou ainda que o projecto político que encabeça passa por transformar a Venezuela num pólo energético para as Américas, restabelecer o Estado de direito como garantia de segurança para o investimento estrangeiro e criar condições para o regresso dos milhões de venezuelanos que, afirma, abandonaram o país desde a chegada de Maduro ao poder, em 2013.

Por fim, Machado sustentou que o movimento que representa alcançaria “mais de 90% dos votos” caso se realizassem eleições verdadeiramente livres e justas.