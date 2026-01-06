"Declarem independência". Björk faz apelo à Gronelândia

06 jan, 2026 - 09:51 • Redação
A cantora Björk fez questão de se manifestar publicamente contra os desejos do Presidente dos EUA e, falando diretamente para a população da Gronelândia, fez um apelo, deixando o exemplo do país onde nasceu.
"Desejo a todos bênçãos na sua luta pela independência", começa por dizer a artista, que comparou a situação da Gronelândia à da Islândia, que também pertencia à Dinamarca. "Os islandeses estão extremamente aliviados por se terem conseguido separar dos dinamarqueses em 1944", refere, garantindo que transborda "de compaixão, vezes sem conta", pelos cidadãos da Gronelândia.
"Ainda hoje os dinamarqueses tratam os gronelandeses como se fossem cidadãos de segunda", lamenta, citando vários artigos sobre incidentes entre as duas regiões.
"O colonialismo causa-me arrepios de horror repetidamente", reitera, lamentando haver a hipótese de que aconteça, neste caso, que os cidadãos da Gronelândia "passem de um colonizador cruel para outro". "É demasiado brutal para sequer imaginar", desabafa.
A artista descreve a situação com uma frase em islandês "úr öskunni í eldinn", que significa “das cinzas para o fogo”.
“Queridos gronelandeses, declarem a independência!!!!” remata.