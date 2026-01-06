Dois autocarros portugueses envolvidos em choque em cadeia em França. Há dois mortos

Dois autocarros com matrícula portuguesa estiveram envolvido num choque em cadeia que envolveu cerca de uma centena de viaturas na autoestrada A63, em França, entre Bordéus e a fronteira espanhola. O acidente provocou dois mortos, dois feridos graves e cerca de 50 feridos, segundo meios de comunicação locais. À Renascença, a Flixbus confirma a morte de um passageiro, enquanto a empresa portuguesa Ovnitur, de Viana do Castelo, confirma que um autocarro com matrícula portuguesa mas alocado ao serviço internacional também esteve envolvido no acidente, que aconteceu esta terça-feira, pouco depois das 7h00 da manhã, e envolveu carros ligeiros, camiões e vários autocarros. À ICI, o autarca de Landes avança que a autoestrada não será reaberta antes do final da tarde desta terça-feira ou na manhã de quarta-feira. Segundo a France 3, uma das vítimas mortais é o motorista de um dos autocarros. A outra vítima é o condutor de um camião que terá saído do veículo e acabou atropelado.

As operações de socorro estão a ser dificultadas pelas condições meteorológicas adversas, com temperaturas negativas e gelo na estrada e deverão prolongar-se por várias horas. No local, a situação é descrita como particularmente difícil. “Mal conseguimos ficar de pé na estrada, porque está completamente congelada e coberta de gelo”, relata um socorrista da Segurança Civil à France 3. No local estão mobilizados três helicópteros da Segurança Civil, provenientes de Bordéus, Pau e Bayonne. “Os feridos graves serão transferidos para Bayonne”, explica o socorrista, sublinhando que os meios de socorro enfrentam grandes dificuldades para chegar às vítimas devido ao gelo e às temperaturas negativas. FlixBus lamenta morte de passageiro

A FlixBus confirma à Renascença que um autocarro de longo curso a operar em seu nome esteve envolvido, esta terça-feira, num acidente rodoviário na autoestrada A63, em França, junto à localidade de Saint-Geours-de-Maremne, lamentando a morte de um passageiro. A empresa refere que o acidente ocorreu “hoje, dia 6 de janeiro, cerca das 6h00 (hora portuguesa)”, quando o autocarro seguia na sua rota regular entre Paris e Madrid, transportando “43 passageiros e dois motoristas”. Segundo a FlixBus, referindo informações preliminares, “o veículo travou para evitar trânsito parado na via, tendo sido posteriormente atingido na retaguarda por um autocarro de outra empresa”, o que levou à colisão com um camião que se encontrava à frente.