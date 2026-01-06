Dois autocarros portugueses envolvidos em choque em cadeia em França. Há dois mortos

06 jan, 2026 - 13:06 • Olímpia Mairos , Diogo Camilo
Dois autocarros com matrícula portuguesa estiveram envolvido num choque em cadeia que envolveu cerca de uma centena de viaturas na autoestrada A63, em França, entre Bordéus e a fronteira espanhola. O acidente provocou dois mortos, dois feridos graves e cerca de 50 feridos, segundo meios de comunicação locais.
À Renascença, a Flixbus confirma a morte de um passageiro, enquanto a empresa portuguesa Ovnitur, de Viana do Castelo, confirma que um autocarro com matrícula portuguesa mas alocado ao serviço internacional também esteve envolvido no acidente, que aconteceu esta terça-feira, pouco depois das 7h00 da manhã, e envolveu carros ligeiros, camiões e vários autocarros.
À ICI, o autarca de Landes avança que a autoestrada não será reaberta antes do final da tarde desta terça-feira ou na manhã de quarta-feira.
Segundo a France 3, uma das vítimas mortais é o motorista de um dos autocarros. A outra vítima é o condutor de um camião que terá saído do veículo e acabou atropelado.
As operações de socorro estão a ser dificultadas pelas condições meteorológicas adversas, com temperaturas negativas e gelo na estrada e deverão prolongar-se por várias horas. No local, a situação é descrita como particularmente difícil. “Mal conseguimos ficar de pé na estrada, porque está completamente congelada e coberta de gelo”, relata um socorrista da Segurança Civil à France 3.
No local estão mobilizados três helicópteros da Segurança Civil, provenientes de Bordéus, Pau e Bayonne. “Os feridos graves serão transferidos para Bayonne”, explica o socorrista, sublinhando que os meios de socorro enfrentam grandes dificuldades para chegar às vítimas devido ao gelo e às temperaturas negativas.
A FlixBus confirma à Renascença que um autocarro de longo curso a operar em seu nome esteve envolvido, esta terça-feira, num acidente rodoviário na autoestrada A63, em França, junto à localidade de Saint-Geours-de-Maremne, lamentando a morte de um passageiro.
A empresa refere que o acidente ocorreu “hoje, dia 6 de janeiro, cerca das 6h00 (hora portuguesa)”, quando o autocarro seguia na sua rota regular entre Paris e Madrid, transportando “43 passageiros e dois motoristas”.
Segundo a FlixBus, referindo informações preliminares, “o veículo travou para evitar trânsito parado na via, tendo sido posteriormente atingido na retaguarda por um autocarro de outra empresa”, o que levou à colisão com um camião que se encontrava à frente.
A operadora acrescenta que “as circunstâncias exatas do acidente ainda estão a ser apuradas”, admitindo, no entanto, que “é provável que as condições meteorológicas estejam na origem da situação”.
Apesar do mau tempo que se fazia sentir em várias zonas de França, a empresa sublinha que “este troço da via não se encontrava abrangido pelas restrições de trânsito emitidas pelas autoridades francesas”.
De acordo com a informação disponível até ao momento, “um passageiro da FlixBus perdeu a vida e vários outros ficaram feridos”, sendo que “a gravidade dos ferimentos encontra-se ainda por confirmar”, refere a empresa, acrescentando que “as autoridades estão no local a prestar assistência aos passageiros e a encaminhá-los para locais seguros nas imediações”.
Na reação enviada à Renascença, a FlixBus garante estar “a colaborar estreitamente com as autoridades e com o seu parceiro de operação para apurar todos os detalhes relacionados com o incidente”, reiterando que “a segurança dos passageiros, motoristas e demais utilizadores da estrada é da mais elevada importância para a FlixBus”.
A terminar, a operadora manifesta “as suas mais profundas condolências aos familiares e amigos da vítima” e assegura que expressa “total apoio aos passageiros e condutores afetados por este acidente, mantendo-se disponível para prestar todo o apoio necessário”.