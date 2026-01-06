EUA podem subsidiar petrolíferas para reconstrução da infraestrutura na Venezuela

O governo dos Estados Unidos poderá subsidiar empresas petrolíferas para lhes permitir reconstruir a infraestrutura energética da Venezuela, afirmou esta segunda-feira o Presidente Donald Trump, em entrevista à NBC News.

Trump disse à NBC que um projeto dessa natureza poderia demorar menos de 18 meses a ser concluído.

“Penso que conseguimos fazê-lo em menos tempo do que isso, mas será necessário muito dinheiro”, disse o Presidente norte-americano.

“Será preciso gastar uma quantia tremenda, e as empresas petrolíferas vão fazê-lo, sendo depois reembolsadas por nós ou através das receitas”, acrescentou.

A administração Trump planeia reunir-se ainda esta semana com executivos de empresas petrolíferas norte-americanas para discutir o aumento da produção de petróleo na Venezuela, após as forças dos Estados Unidos terem afastado do poder o líder do país, Nicolás Maduro, segundo uma fonte próximas do processo citadas pela agência Reuters.

Estes encontros são considerados cruciais para as ambições da administração de trazer de volta à nação sul-americana as principais petrolíferas dos EUA, depois de o Governo venezuelano ter assumido o controlo das operações energéticas lideradas por empresas norte-americanas há quase duas décadas.

As três maiores petrolíferas dos Estados Unidos — Exxon Mobil, ConocoPhillips e Chevron — ainda não mantiveram quaisquer conversações com a administração sobre a queda de Maduro, de acordo com quatro executivos do setor com conhecimento do assunto.

Esta informação contradiz declarações feitas por Trump no fim de semana, nas quais afirmou já ter reunido com “todas” as empresas petrolíferas dos EUA, tanto antes como depois da detenção de Maduro.

“Ninguém nessas três empresas manteve conversas com a Casa Branca sobre operar na Venezuela, nem antes nem depois da remoção, até ao momento”, afirmou uma das fontes esta segunda-feira.