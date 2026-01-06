Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 06 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Donald Trump

EUA podem subsidiar petrolíferas para reconstrução da infraestrutura na Venezuela

06 jan, 2026 - 01:46 • Reuters

Depois da captura de Nicolás Maduro, Presidente norte-americano afirma a recuperação da infraestrutura energética da Venezuela poderia demorar menos de 18 meses a ser concluída.

A+ / A-

O governo dos Estados Unidos poderá subsidiar empresas petrolíferas para lhes permitir reconstruir a infraestrutura energética da Venezuela, afirmou esta segunda-feira o Presidente Donald Trump, em entrevista à NBC News.

Trump disse à NBC que um projeto dessa natureza poderia demorar menos de 18 meses a ser concluído.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Penso que conseguimos fazê-lo em menos tempo do que isso, mas será necessário muito dinheiro”, disse o Presidente norte-americano.

“Será preciso gastar uma quantia tremenda, e as empresas petrolíferas vão fazê-lo, sendo depois reembolsadas por nós ou através das receitas”, acrescentou.

A administração Trump planeia reunir-se ainda esta semana com executivos de empresas petrolíferas norte-americanas para discutir o aumento da produção de petróleo na Venezuela, após as forças dos Estados Unidos terem afastado do poder o líder do país, Nicolás Maduro, segundo uma fonte próximas do processo citadas pela agência Reuters.

Estes encontros são considerados cruciais para as ambições da administração de trazer de volta à nação sul-americana as principais petrolíferas dos EUA, depois de o Governo venezuelano ter assumido o controlo das operações energéticas lideradas por empresas norte-americanas há quase duas décadas.

As três maiores petrolíferas dos Estados Unidos — Exxon Mobil, ConocoPhillips e Chevron — ainda não mantiveram quaisquer conversações com a administração sobre a queda de Maduro, de acordo com quatro executivos do setor com conhecimento do assunto.

Esta informação contradiz declarações feitas por Trump no fim de semana, nas quais afirmou já ter reunido com “todas” as empresas petrolíferas dos EUA, tanto antes como depois da detenção de Maduro.

“Ninguém nessas três empresas manteve conversas com a Casa Branca sobre operar na Venezuela, nem antes nem depois da remoção, até ao momento”, afirmou uma das fontes esta segunda-feira.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 06 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outras regiões

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outr(...)

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas terão morrido

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas ter(...)

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer