  • Noticiário das 19h
  • 06 jan, 2026
Guerra na Ucrânia

França e Reino Unido comprometem-se com envio de força de paz para a Ucrânia

06 jan, 2026 - 19:20 • Ricardo Vieira, com Reuters

Aliados da Ucrânia estiveram reunidos em Paris. Presidente francês afirmou que o apoio dos EUA às garantias de segurança previstas para a Ucrânia, no caso de um acordo de paz, é genuíno e digno de confiança.

Os líderes de França, Reino Unido e Ucrânia assinaram esta terça-feira, em Paris, uma declaração de intenções sobre o futuro envio de uma força multinacional de paz para a Ucrânia.

A medida faz parte das garantias de segurança para a Ucrânia quando um cessar-fogo for alcançado com a Rússia.

Em conferência de imprensa, após uma reunião dos membros da Coligação de Vontades que integra países aliados da Ucrânia, o Presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que a declaração com garantias de segurança é uma forma de evitar futuras agressões à Ucrânia.

Estas garantias de segurança asseguram que a Ucrânia não será forçada a render-se e que qualquer acordo de paz não será violado no futuro, afirmou Macron aos jornalistas.

EUA apoiam garantias de segurança, diz Macron

O Presidente francês afirmou que o apoio dos Estados Unidos às garantias de segurança previstas para a Ucrânia, no caso de um acordo de paz, é genuíno e digno de confiança.

Os Estados Unidos clarificaram a sua participação nessas garantias de segurança, nomeadamente no que respeita à monitorização da linha da frente, disse Macron, sublinhando que esse apoio é muito importante para muitos países.

Por seu lado, o enviado especial do Presidente Donald Trump, Steve Witkoff, afirmou em conferência de imprensa em Paris que os protocolos de segurança para a Ucrânia estão em grande parte concluídos.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou que a paz na Ucrânia está mais próxima do que nunca, embora os “obstáculos mais difíceis” ainda estejam por ultrapassar.

Starmer adiantou também que o Reino Unido participará na monitorização e verificação de qualquer cessar-fogo liderado pelos Estados Unidos.

O chefe do Governo acrescentou que o seu país continuará a pressionar a Rússia, incluindo através de novas medidas contra comerciantes de petróleo e operadores da chamada frota-sombra que apoiam Moscovo.

[em atualização]
