França e Reino Unido comprometem-se com envio de força de paz para a Ucrânia

Os líderes de França, Reino Unido e Ucrânia assinaram esta terça-feira, em Paris, uma declaração de intenções sobre o futuro envio de uma força multinacional de paz para a Ucrânia.

A medida faz parte das garantias de segurança para a Ucrânia quando um cessar-fogo for alcançado com a Rússia.

Em conferência de imprensa, após uma reunião dos membros da Coligação de Vontades que integra países aliados da Ucrânia, o Presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que a declaração com garantias de segurança é uma forma de evitar futuras agressões à Ucrânia.

Estas garantias de segurança asseguram que a Ucrânia não será forçada a render-se e que qualquer acordo de paz não será violado no futuro, afirmou Macron aos jornalistas.

EUA apoiam garantias de segurança, diz Macron

O Presidente francês afirmou que o apoio dos Estados Unidos às garantias de segurança previstas para a Ucrânia, no caso de um acordo de paz, é genuíno e digno de confiança.