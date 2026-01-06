Ouvir
Gronelândia: Nuno Melo espera que "aliados se comportem como aliados"

06 jan, 2026 - 22:16 • Lusa

"O destino da Gronelândia pertence ao povo da Gronelândia e ao povo dinamarquês", defende o ministro da Defesa.

O ministro da Defesa, Nuno Melo, expressou esta terça-feira o desejo de que os países "aliados se comportem como aliados" perante as ameaças dos Estados Unidos da América (EUA) sobre a Gronelândia.

"A Gronelândia é uma região autónoma da Dinamarca, goza de uma larga autonomia, mas tem como chefe de Estado a rainha da Dinamarca. E o destino da Gronelândia pertence ao povo da Gronelândia e ao povo dinamarquês."

"Recordaria até que a Dinamarca é um país membro da União Europeia e país fundador da NATO, do lado de Portugal. E, por isso, aquilo que se espera é que o direito internacional seja sempre cumprido e que os aliados se comportem como aliados", afirmou.

Questionado sobre as declarações da primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, que apelou aos Estados Unidos para que pare com as ameaças, Nuno Melo repetiu a resposta quanto ao comportamento que se espera dos países aliados.

"O que se espera, porque é o normal, é que o futuro da Gronelândia esteja nas mãos do seu povo e do povo dinamarquês. A Dinamarca é um país membro da União Europeia e fundador da NATO, a par de Portugal", insistiu.

Administração Trump discute compra da Gronelândia. Ocupação é "sempre uma opção"

Administração Trump discute compra da Gronelândia. Ocupação é "sempre uma opção"

No dia em que Portugal e outros sete membros da NA(...)

