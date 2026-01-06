Incêndio na Suíça. Bar não era alvo de inspeção há cinco anos

Não foram realizadas inspeções de segurança entre 2020 e 2025 no bar suíço que ardeu no Ano Novo, matando 40 pessoas, disse na terça-feira o presidente da Câmara da cidade de Crans-Montana.

"Lamentamos profundamente. Não tínhamos indícios de que as inspeções não tivessem sido feitas", afirmou Nicolas Feraud, em conferência de imprensa, garantindo aos jornalistas que serão "assumidas todas as responsabilidades que a justiça determinar".

Feraud acrescentou ainda que a câmara só teve conhecimento das falhas "ao consultar os documentos entregues ao Ministério Público no fim de semana".

A última inspeção de fogo feita ao "Le Constellation" aconteceu em 2019 e, na altura, a espuma acústica utilizada no bar era considerada adequada.

No entretanto, todas as velas de faísca foram proibidas nos estabelecimentos comerciais, uma vez que o incêndio terá sido, provavelmente, causado pela utilização destes engenhos pirotécnicos durante as celebrações da Passagem de Ano.

