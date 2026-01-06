Ouvir
  • Noticiário das 6h
  • 06 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Incêndio na Suíça. Bar não era alvo de inspeção há cinco anos

06 jan, 2026 - 09:49 • Daniela Espírito Santo com Reuters

Não foi realizada qualquer inspeção de segurança ao local do incêndio num bar suíço entre 2020 e 2025, admite autarca.

A+ / A-

Não foram realizadas inspeções de segurança entre 2020 e 2025 no bar suíço que ardeu no Ano Novo, matando 40 pessoas, disse na terça-feira o presidente da Câmara da cidade de Crans-Montana.

"Lamentamos profundamente. Não tínhamos indícios de que as inspeções não tivessem sido feitas", afirmou Nicolas Feraud, em conferência de imprensa, garantindo aos jornalistas que serão "assumidas todas as responsabilidades que a justiça determinar".

Feraud acrescentou ainda que a câmara só teve conhecimento das falhas "ao consultar os documentos entregues ao Ministério Público no fim de semana".

A última inspeção de fogo feita ao "Le Constellation" aconteceu em 2019 e, na altura, a espuma acústica utilizada no bar era considerada adequada.

No entretanto, todas as velas de faísca foram proibidas nos estabelecimentos comerciais, uma vez que o incêndio terá sido, provavelmente, causado pela utilização destes engenhos pirotécnicos durante as celebrações da Passagem de Ano.

[Notícia atualizada às 10h15 de 6 de janeiro de 2026 para acrescentar mais detalhes]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 6h
  • 06 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outras regiões

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outr(...)

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas terão morrido

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas ter(...)

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer