Montenegro: "Não está fora de hipótese uma participação numa missão de paz na Ucrânia"

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, descarta o envio de tropas portuguesas para a Ucrânia neste momento, mas admite que Portugal pode vir a colaborar com forças de manutenção da paz no futuro, no final da de uma reunião "muito produtiva" da Coligação da Boa Vontade em Paris, com Zelensky e outros chefes de Estado e Governo presentes.

"Pode nunca ser necessário, mesmo num contexto de paz consolidada. O que eu assumi é que Portugal estará sempre à altura das suas responsabilidades. Está fora de hipótese que haja tropas portuguesas no território ucraniano enquanto houver guerra. Não está fora de hipótese, no futuro, uma participação das nossas forças armadas numa equipa multinacional que possa estar alocada a uma missão de paz", afirmou Montenegro.

O chefe de Governo, no entanto, não comentou a declaração conjunta que fez com outros membros da NATO para avisar os Estados Unidos sobre o cumprimento da Carta das Nações Unidas sobre a Gronelândia, território da Dinamarca, também ele membro da Aliança Atlântica.

Antes disso, Montentegro apontou um "balanço muitíssimo positivo" da reunião que teve um "grande envolvimento dos Estados Unidos" com toda a coligação da Boa Vontade e da Ucrânia e que se centrou nas garantias de segurança para preservar a paz.

O primeiro-ministro alertou que será necessária uma "equipa e uma força para dissuadir futuras possibilidades de perturbação da paz" e que passa por garantir "condições de reforço da capacidade de defesa da Ucrânia" dos estados que estão coligados de poderem ajudar a reconstrução do paz e a constituição de capacidades que possam suportar a dissuasão no futuro".

Montenegro garantiu que Portugal está a "colaborar do ponto de vista das capacidades aéreas e marítimas". "No futuro, quando houver uma paz consolidada, um cessar-fogo e condições de podermos ter no terreno forças desta coligação, nós, se for esse o caso, colocaremos essa questão, porque Portugal tem sido em todas as ocasiões um parceiro solidário com a sua participação em forças de paz", lembrando operações na Roménia e Eslováquia.

França, Reino Unido e Ucrânia assinam declaração

Os líderes de França, Reino Unido e Ucrânia assinaram esta terça-feira, em Paris, uma declaração de intenções sobre o futuro envio de uma força multinacional de paz para a Ucrânia.

A medida faz parte das garantias de segurança para a Ucrânia quando um cessar-fogo for alcançado com a Rússia.

Em conferência de imprensa, após uma reunião dos membros da "Coligação de Vontades" que integra países aliados da Ucrânia, o Presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que a declaração com garantias de segurança é uma forma de evitar futuras agressões à Ucrânia.

Estas garantias de segurança asseguram que a Ucrânia não será forçada a render-se e que qualquer acordo de paz não será violado no futuro, afirmou Macron aos jornalistas.

[notícia atualizada às 19h01]