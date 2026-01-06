Ouvir
Portugal e mais sete membros avisam Estados Unidos: "Gronelândia faz parte da NATO"

06 jan, 2026 - 14:59 • Diogo Camilo

Declaração conjunta exige aos Estados Unidos que respeitem "os princípios da Carta das Nações Unidas" e lembra que existe um acordo de Defesa entre Dinamarca e Estados Unidos desde 1951.

A+ / A-

Foi através de uma declaração conjunta que Portugal e mais sete países da NATO vieram mostrar a sua posição sobre uma possível ocupação dos Estados Unidos da Gronelândia, território dinamarquês.

"A segurança no Ártico continua a ser uma prioridade fundamental para a Europa e é crucial para a segurança internacional e transatlântica. (...) O Reino da Dinamarca – incluindo a Gronelândia – faz parte da NATO", refere o comunicado, também partilhado pelo Governo e por Luís Montenegro nas suas redes sociais.

A declaração conjunta é subscrita por Portugal, França, Alemanha, Itália, Polónia, Espanha, Reino Unido e Dinamarca, que exigem aos Estados Unidos que respeitem "os princípios da Carta das Nações Unidas, incluindo soberania, integridade territorial e a inviolabilidade das fronteiras".

Assinado por chefes de Governo e de Estado dos oito países, o comunicado surge após declarações de Donald Trump, presidente norte-americano, e de responsáveis dos Estados Unidos em relação à Gronelândia, que é considerado território autónomo da Dinamarca.

"A segurança no Ártico deve, portanto, ser alcançada de forma coletiva, em articulação com os aliados da NATO, incluindo os Estados Unidos", refere a declaração conjunta, descrevendo os EUA como "um parceiro essencial neste esforço", lembrando que existe um acordo de Defesa entre Dinamarca e Estados Unidos desde 1951.

Na segunda-feira, a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, afirmou que um ataque dos Estados Unidos à Gronelândia seria "o fim de tudo, incluindo da NATO" enquanto o primeiro-ministro gronelandês, Jens-Frederik Nielsen, descartou as intenções dos Estados Unidos.

A declaração conjunta foi emitida numa altura em que está reunida a Coligação da Boa Vontade em Paris, no Palácio do Eliseu, para discutir a guerra na Ucrânia.

