Português suspeito de matar Nuno Loureiro e de ataque em Brown planeou ataque durante meses

06 jan, 2026 - 23:39 • Catarina Magalhães
Cláudio Neves Valente, o português suspeito do ataque na Universidade de Brown e homicídio do professor Nuno Loureiro do M.I.T., planeou os dois episódios durante meses, divulgou esta terça-feira o departamento de justiça dos Estados Unidos da América (EUA).
Encontrado morto num armazém em New Hampshire a 18 de dezembro, as autoridades norte-americanas envolvidas continuam convictas de que o português foi o autor de ambos os crimes.
No armazém onde foi encontrado o corpo de Cláudio Valente, o FBI descobriu um pequeno dispositivo eletrónico com uma série de vídeos curtos após os tiroteios.
Nessas gravações, o suspeito admitiu, sem qualquer remorso e em português, que esteve a "planear o tiroteio na Universidade de Brown há muito tempo".
Cláudio Valente não confessa, em nenhum dos vídeos, as motivações para os ataques conduzidos pelo próprio à universidade ou a Nuno Loureiro, com quem frequentou a escola em Portugal há várias décadas.
Porém, o suspeito disse que não sentia que tivesse de pedir desculpa e que queria "partir nos seus próprios termos", queixando-se, numa das gravações, de ter ferido um olho durante os disparos.
"Não vou pedir desculpa porque, durante toda a minha vida, ninguém me pediu desculpas sinceras", revelou o departamento da Justiça norte-americana.
As autoridades norte-americanas garantem que vão continuar as investigações para entender o que levou a Cláudio Valente a cometer tais crimes.