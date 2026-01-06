Ouvir
Português suspeito de matar Nuno Loureiro e de ataque em Brown planeou ataque durante meses

06 jan, 2026 - 23:39 • Catarina Magalhães

No armazém onde foi encontrado o corpo do suspeito Cláudio Valente, a FBI descobriu uma câmara com uma série de vídeos curtos após os tiroteios, sem qualquer remorso. "Não vou pedir desculpa porque, durante toda a minha vida, ninguém me pediu desculpas sinceras", disse numa das gravações.

A+ / A-

Cláudio Neves Valente, o português suspeito do ataque na Universidade de Brown e homicídio do professor Nuno Loureiro do M.I.T., planeou os dois episódios durante meses, divulgou esta terça-feira o departamento de justiça dos Estados Unidos da América (EUA).

Encontrado morto num armazém em New Hampshire a 18 de dezembro, as autoridades norte-americanas envolvidas continuam convictas de que o português foi o autor de ambos os crimes.

No armazém onde foi encontrado o corpo de Cláudio Valente, o FBI descobriu um pequeno dispositivo eletrónico com uma série de vídeos curtos após os tiroteios.

Nessas gravações, o suspeito admitiu, sem qualquer remorso e em português, que esteve a "planear o tiroteio na Universidade de Brown há muito tempo".

Quem era Cláudio Valente? A cronologia do português ligado ao tiroteio em Brown e ao homicídio de Nuno Loureiro

Cláudio Valente destacou-se em Física ainda no sec(...)

Cláudio Valente não confessa, em nenhum dos vídeos, as motivações para os ataques conduzidos pelo próprio à universidade ou a Nuno Loureiro, com quem frequentou a escola em Portugal há várias décadas.

Porém, o suspeito disse que não sentia que tivesse de pedir desculpa e que queria "partir nos seus próprios termos", queixando-se, numa das gravações, de ter ferido um olho durante os disparos.

"Não vou pedir desculpa porque, durante toda a minha vida, ninguém me pediu desculpas sinceras", revelou o departamento da Justiça norte-americana.

As autoridades norte-americanas garantem que vão continuar as investigações para entender o que levou a Cláudio Valente a cometer tais crimes.

Cronologia dos crimes. Português suspeito de matar físico Nuno Loureiro e de ataque em Brown
