Tragédia na Suíça

Salvou jovens do fogo e morreu: Stefan Ivanovic, o herói sérvio do incêndio na Suíça

06 jan, 2026 - 08:47 • Olímpia Mairos

Segurança de 31 anos resgatou pelo menos três menores no bar em Crans-Montana. Campanha solidária pretende garantir a trasladação e o funeral na Sérvia, o seu país natal.

A+ / A-

Stefan Ivanovic, de 31 anos, é lembrado como um dos heróis do incêndio ocorrido na noite de passagem de ano, entre 31 de dezembro e 1 de janeiro, num bar da conhecida estância de esqui suíça. Funcionário da segurança do espaço, Stefan morreu depois de salvar pelo menos três menores das chamas. Um memorial improvisado em frente ao bar onde ocorreu a tragédia continua a homenageá-lo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo o portal de notícias sérvio Kossev, Stefan encontrava-se a trabalhar no momento em que deflagrou o incêndio. Em vez de fugir, saiu do edifício e voltou a entrar para ajudar outras pessoas que ficaram presas no interior. Conseguiu retirar três adolescentes do bar em chamas, pouco antes de o teto ruir sobre si. Morreu no local e integra a lista de cerca de 40 vítimas mortais do incêndio.

Casado e pai de uma criança menor, Stefan é descrito como “um homem simples que escolheu salvar os outros”. O seu ato de coragem comoveu a comunidade local e teve forte repercussão também na Sérvia, o seu país natal.

Após a identificação do corpo, depois de vários dias de buscas, a fundação suíça Happy Pot lançou uma campanha humanitária com o objetivo de angariar fundos para cobrir os custos de transporte do corpo para a Sérvia e do respetivo funeral.

Em comunicado, citado pelo jornal Blic, a fundação afirma querer prestar a Stefan “a última homenagem digna do homem que ele foi” e apoiar a família neste momento particularmente difícil.

No documento é referido que ”cada donativo representa um gesto de gratidão pela sua coragem e pelas vidas que salvou”, convidando as pessoas de boa vontade a apoiar a família ou, pelo menos, a partilhar a campanha como sinal de memória e respeito.

