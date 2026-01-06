Ouvir
Tailândia acusa Camboja de violar cessar-fogo. Camboja diz que foi acidental

06 jan, 2026 - 08:28 • Lusa

Exército tailandês alega que o Camboja disparou "granadas de morteiro na zona de Chong Bok".

Phnom Penh comunicou esta a Banguecoque ter disparado acidentalmente contra território tailandês, anunciou o exército da Tailândia, após acusar o vizinho de violar o cessar-fogo e ferir um soldado numa zona fronteiriça.

"Uma unidade militar na zona foi contactada pela parte cambojana, que afirmou que não havia qualquer intenção de disparar contra o território tailandês e que o incidente tinha sido causado por um erro operacional", referiu o exército tailandês, em comunicado.

A Tailândia tinha acusado esta terça-feira o Camboja de violar o cessar-fogo entre os dois países, em vigor há dez dias, com disparos de morteiros.

"O Camboja violou o cessar-fogo" ao disparar "granadas de morteiro na zona de Chong Bok", afirmou, inicialmente, o exército tailandês num comunicado.

"Um soldado foi ferido por estilhaços", acrescentou, sem especificar a gravidade dos ferimentos.

