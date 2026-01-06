Trump fala em ataque à Venezuela "taticamente brilhante": "E de pensar que ninguém foi morto"

O presidente dos Estados Unidos voltou a falar no ataque à Venezuela que culminou na captura do agora ex-presidente Nicolás Maduro, para descrevê-lo como "incrível" e "brilhante".

Durante um evento com republicanos da Câmara dos Representantes, Donald Trump voltou a afirmar que "ninguém morreu" durante o ataque para depois corrigir a afirmação. Autoridades venezuelanas avançaram que pelo menos 80 pessoas morreram durante a operação norte-americana em Caracas.

"Foi incrível. E de pensar que ninguém foi morto. Por outro lado, muitas pessoas foram mortas", disse Trump, relembrando as vítimas cubanas no ataque. "Eles sabiam o que vinha aí e eles estavam protegidos e os nossos não estavam. Os nossos estavam a saltar de helicópteros. Foi brilhante", afirmou.

Nas declarações, em Washington DC, Trump descreveu Maduro como um "tipo violento" e avisou que o Partido Republicano não vencer as eleições intercalares, será destituído como presidente dos Estados Unidos pelo Partido Democrata.

"Ele tenta imitar a minha dança um pouco, mas ele é um tipo violento e matou milhões de pessoas", garantiu Trump, notando que democratas têm estado de pé atrás em dar-lhe os parabéns pela operação militar.

"A certa altura vão ter que dizer 'fizeste um bom trabalho'. Não seria bom? Se eles fizessem um bom trabalho, eu ficaria feliz pelo país. Eles andaram atrás desta pessoa durante anos e anos", acrescentou, para dizer que já está a preparar reuniões com administradores das petrolíferas norte-americanas esta semana.

"Sabem sobre o que é. Temos muito petróleo para encontrar, o que fará com que os preços baixem ainda mais", disse.

Durante as suas declarações no sábado, Donald Trump não escondeu que os Estados Unidos pretendem relançar a produção de petróleo no país, voltando a trazer as petrolíferas norte-americanas e prometendo investimentos de milhares de milhões de dólares em infraestruturas.