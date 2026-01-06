Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 06 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Estados Unidos

Trump fala em ataque à Venezuela "taticamente brilhante": "E de pensar que ninguém foi morto"

06 jan, 2026 - 17:27 • Diogo Camilo

Presidente norte-americano deu a entender que não houve mortes na operação militar em Caracas, mas rapidamente voltou atrás e mencionou as vítimas cubanas no ataque. Autoridades venezuelanas falam em pelo menos 80 mortes.

A+ / A-

O presidente dos Estados Unidos voltou a falar no ataque à Venezuela que culminou na captura do agora ex-presidente Nicolás Maduro, para descrevê-lo como "incrível" e "brilhante".

Durante um evento com republicanos da Câmara dos Representantes, Donald Trump voltou a afirmar que "ninguém morreu" durante o ataque para depois corrigir a afirmação. Autoridades venezuelanas avançaram que pelo menos 80 pessoas morreram durante a operação norte-americana em Caracas.

"Foi incrível. E de pensar que ninguém foi morto. Por outro lado, muitas pessoas foram mortas", disse Trump, relembrando as vítimas cubanas no ataque. "Eles sabiam o que vinha aí e eles estavam protegidos e os nossos não estavam. Os nossos estavam a saltar de helicópteros. Foi brilhante", afirmou.

Nas declarações, em Washington DC, Trump descreveu Maduro como um "tipo violento" e avisou que o Partido Republicano não vencer as eleições intercalares, será destituído como presidente dos Estados Unidos pelo Partido Democrata.

"Ele tenta imitar a minha dança um pouco, mas ele é um tipo violento e matou milhões de pessoas", garantiu Trump, notando que democratas têm estado de pé atrás em dar-lhe os parabéns pela operação militar.

"A certa altura vão ter que dizer 'fizeste um bom trabalho'. Não seria bom? Se eles fizessem um bom trabalho, eu ficaria feliz pelo país. Eles andaram atrás desta pessoa durante anos e anos", acrescentou, para dizer que já está a preparar reuniões com administradores das petrolíferas norte-americanas esta semana.

"Sabem sobre o que é. Temos muito petróleo para encontrar, o que fará com que os preços baixem ainda mais", disse.

Durante as suas declarações no sábado, Donald Trump não escondeu que os Estados Unidos pretendem relançar a produção de petróleo no país, voltando a trazer as petrolíferas norte-americanas e prometendo investimentos de milhares de milhões de dólares em infraestruturas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 06 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)