Vaga de frio e neve na Europa provoca mortes e cancela centenas de voos

06 jan, 2026 - 21:37 • Ricardo Vieira, com agências
Pelo menos seis mortos, estradas cortadas, atrasos nos comboios e centenas de voos cancelados é o resultado da onda de frio e neve que está a atingir vários países europeus.
Em França, três pessoas morreram em acidentes de viação na região de Landes e duas na zona de Paris.
O trânsito na região de Paris atingiu um recorde de 1.000 quilómetros de filas na noite de segunda-feira.
Mais a leste no continente, em Sarajevo, capital da Bósnia, uma mulher morreu na segunda-feira ao ser atingida pelo ramo de uma árvore, que cedeu ao peso da neve.
As autoridades nos Países Baixos aconselharam a população a permanecer em casa sempre que possível na quarta-feira, com a chegada prevista de uma nova tempestade de neve durante a noite.
Em França, o ministro dos Transportes, Philippe Tabarot, afirmou esta terça-feira que as companhias aéreas já tinham sido instruídas a cancelar pelo menos 40% dos voos no principal aeroporto de Paris, Charles de Gaulle, na manhã seguinte, bem como um quarto das ligações no aeroporto de Orly.
O responsável acrescentou que os transportes públicos na região parisiense também deverão ser afetados pela neve.
Perante a previsão de novas quedas de neve, a companhia aérea neerlandesa KLM disse ter cancelado preventivamente 600 voos previstos para quarta-feira, para evitar cancelamentos de última hora que poderiam deixar passageiros retidos no aeroporto de Schiphol, um dos principais hubs europeus.
A KLM já tinha cancelado 400 voos em Schiphol esta terça-feira e aconselhou os passageiros cujos voos foram anulados a não se deslocarem ao aeroporto, de forma a evitar a sobrelotação.
“Não vivíamos condições meteorológicas tão extremas há anos”, afirmou a porta-voz Anoesjka Aspeslagh.
Na Alemanha, as temperaturas desceram bem abaixo dos 10 graus negativos no sul e no leste do país na madrugada de terça-feira, com grande parte do território coberto de neve.
No Reino Unido, o serviço meteorológico Met Office indicou que os perigos associados ao tempo invernal poderão prolongar-se ao longo da semana na maior parte do país.
As temperaturas durante a noite até terça-feira desceram até aos -12,5 graus Celsius em Marham, no condado de Norfolk, no leste de Inglaterra, registando-se a noite mais fria do inverno até ao momento.
Nevões intensos e chuva também causaram o caos nos Balcãs Ocidentais, com estradas encerradas, cortes no fornecimento de eletricidade e cheias em vários rios.
O estado do tempo em Portugal continental vai ser influenciado nesta quinta e na sexta-feira pela depressão Goretti, prevendo-se chuva e queda de neve nos pontos mais altos, indicou esta terça-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Em comunicado, o IPMA refere que a depressão Goretti tem "uma superfície frontal fria associada de atividade fraca a moderada, influenciando o estado do tempo no continente" nesta quinta e na sexta-feira.
Para quinta-feira está prevista chuva, em geral fraca, principalmente no Norte e Centro, "que será temporariamente moderada no Minho e Douro Litoral a partir do final da tarde".
Ainda nesta quinta-feira haverá também a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela a partir da tarde e o vento será fraco a moderado predominando de sudoeste, "soprando por vezes forte na faixa costeira a norte do Cabo Carvoeiro e nas terras altas a partir da tarde".
Já para sexta-feira, após a passagem da superfície frontal fria, estão previstos aguaceiros fracos, que serão de neve acima de mil a 1.200 metros de altitude, acrescentou o IPMA.