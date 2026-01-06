Vaga de frio e neve na Europa provoca mortes e cancela centenas de voos

Pelo menos seis mortos, estradas cortadas, atrasos nos comboios e centenas de voos cancelados é o resultado da onda de frio e neve que está a atingir vários países europeus.

Em França, três pessoas morreram em acidentes de viação na região de Landes e duas na zona de Paris.

O trânsito na região de Paris atingiu um recorde de 1.000 quilómetros de filas na noite de segunda-feira. Mais a leste no continente, em Sarajevo, capital da Bósnia, uma mulher morreu na segunda-feira ao ser atingida pelo ramo de uma árvore, que cedeu ao peso da neve. As autoridades nos Países Baixos aconselharam a população a permanecer em casa sempre que possível na quarta-feira, com a chegada prevista de uma nova tempestade de neve durante a noite. Em França, o ministro dos Transportes, Philippe Tabarot, afirmou esta terça-feira que as companhias aéreas já tinham sido instruídas a cancelar pelo menos 40% dos voos no principal aeroporto de Paris, Charles de Gaulle, na manhã seguinte, bem como um quarto das ligações no aeroporto de Orly.

O responsável acrescentou que os transportes públicos na região parisiense também deverão ser afetados pela neve. Perante a previsão de novas quedas de neve, a companhia aérea neerlandesa KLM disse ter cancelado preventivamente 600 voos previstos para quarta-feira, para evitar cancelamentos de última hora que poderiam deixar passageiros retidos no aeroporto de Schiphol, um dos principais hubs europeus. A KLM já tinha cancelado 400 voos em Schiphol esta terça-feira e aconselhou os passageiros cujos voos foram anulados a não se deslocarem ao aeroporto, de forma a evitar a sobrelotação. “Não vivíamos condições meteorológicas tão extremas há anos”, afirmou a porta-voz Anoesjka Aspeslagh. Na Alemanha, as temperaturas desceram bem abaixo dos 10 graus negativos no sul e no leste do país na madrugada de terça-feira, com grande parte do território coberto de neve. No Reino Unido, o serviço meteorológico Met Office indicou que os perigos associados ao tempo invernal poderão prolongar-se ao longo da semana na maior parte do país.